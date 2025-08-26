Иран мен Ресей президенттері Еуропа елдері 2015 жылғы келісімнің тоқырауына байланысты Иранға санкцияларды қайта енгіземіз деп қорқытуына байланысты Иранның ядролық бағдарламасын талқылады.
Ұлыбритания, Франция және Германия “Иран уран байытуын шектеуге және Халықаралық атом энергиясы агенттігінің (МАГАТЭ) инспекторларымен ынтымақтастықты қалпына келтіруге келіспесе, БҰҰ санкцияларын қайта енгізу үшін «жедел механизмді» іске қосамыз деп мәлімдеді.
Иран мемлекеттік ақпарат құралдары “Иран Еуропа үштігімен сейсенбі күні Женевада келіссөздер өткізеді”, деп хабарлады
Кремль болса “Ресей президенті Владимир Путин дүйсенбі күні Иран президенті Масуд Пезешкианмен телефон арқылы сөйлесіп, Иранның ядролық бағдарламасына қатысты жағдайды талқылады”, деп хабарлады
Иран президенттігі кеңсесі Пезешкианның Путинге Тегеранның «байыту құқығын» қолдағаны үшін алғыс білдіргенін және Иранның «ядролық қару жасауды көздемейтінін және ешқашан көздемегенін» мәлімдегенін хабарлады.
Украинадағы Ресейдің әскери операциясы кезінде аталмыш екі ел саяси, әскери және экономикалық байланыстарын нығайтты.
Иран қазіргі шиеленіс кезінде АҚШ және Еуропамен маңызды ядролық келіссөздер қарсаңында өз ұстанымын Ресей және Қытаймен үйлестіруге тырысып келеді.
Ресейдің «Коммерсант» газеті дүйсенбі күні “Мәскеу «жедел санкцияларды» енгізу идеясын қолдамайтынын” хабарлады.
Ресей Сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесін жариялаған газет «Ұлыбритания, Германия және Францияның Иранға қатысты бұрын тоқтатылған БҰҰ санкцияларын қайта енгізу механизмін іске қосу туралы қорқытуы айтарлықтай тұрақсыздандырушы фактор», – деген сөздер қолданды.
Ресей 2015 жылғы Бірлескен кешенді іс-қимыл жоспарының (JCPOA) қатысушысы болып табылады. Бұл келісім Иранға ядролық бағдарламасын шектеу шартымен санкцияларды жеңілдетуді қамтамасыз етті.
Тегеран келісімнің жедел санкцияларды енгізу тармағын қолданудың заңдылығына күмән келтіріп, еуропалықтарды өз міндеттемелерін орындамады деп айыптады.
Иран осы жылдың басында Израильмен 12 күндік соғыстан кейін БҰҰ-ның ядролық бақылау агенттігімен ынтымақтастықты тоқтатты. Тегеран МАГАТЭ-нің Израиль мен АҚШ-тың ядролық нысандарына жасаған шабуылдарын айыптамағанын алға тартты.