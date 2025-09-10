Еуропалық комиссия одақтың қорғаныс дайындығын арттыруға бағытталған жаңа Еуропалық Қауіпсіздік Іс-Қимыл бағдарламасы (SAFE) аясында 150 млрд еуроға (175,6 млрд доллар) тең қордың алдын ала бөлінгенін жариялады. Комиссияның мәліметінше, қаражат қолдау сұраған 19 мүше мемлекет арасында алдын ала бөлу жүйесі негізінде үлестіріледі, ал нақты сомалар әр елдің қорғаныс жобалары мен дайындық деңгейіне байланысты нақтыланады.
Алдын ала бөлуге сәйкес, ең ірі үлесті 43,7 млрд еуромен Польша алады. Одан кейінгі орындарда Румыния (16,68 млрд еуро), Франция мен Венгрия (әрқайсысы 16,21 млрд еуро), сондай-ақ Италия (14,9 млрд еуро) тұр. Бельгияға 8,34 млрд еуро, Литваға 6,37 млрд еуро, Португалияға 5,84 млрд еуро, ал Латвияға 5,68 млрд еуро бөлінген. Қалған елдер де бірнеше миллиардтан жүздеген миллион еуроға дейінгі қаражатқа ие болады.
ЕО көшбасшылары мамыр айында бекіткен SAFE бағдарламасы шұғыл қорғаныс мүлкін сатып алуды жеделдету үшін бәсекелі бағамен ұзақ мерзімді несиелер беруді көздейді. Бұл бастама Еуропалық комиссияның «Еуропаны Қайта Қару жоспары / Дайындық 2030» жобасының бір бөлігі және 800 млрд еуродан астам қорғаныс шығындарын жұмылдыруды мақсат етеді.
Несиелер тек ЕО-ға мүше мемлекеттерге арналғанымен Украина мен Еуропалық экономикалық аймақ және Еуропалық еркін сауда қауымдастығына кіретін елдердің де бағдарлама шеңберінде қорғанысқа қажетті жабдықтарды бірлесіп алуға мүмкіндігі бар.