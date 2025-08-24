Испан билігінің хабарлауынша, Жерорта теңізінде Испанияның Балеар аралдарына қарай бағыт алған қайықтан секірген 12 мигрант із-түзсіз жоғалған.
Жергілікті билік сенбі күні сол қайықтағы тағы 14 мигранттың Кабрера аралының оңтүстік-шығысынан 58 шақырым қашықтықта құтқарылғанын мәлімдеді.
Ашық деректе құтқарылған мигранттардың билікке жұма күні қайықтан 12 адамның секіріп кеткенін айтқаны жеткізілді.
Сонымен бірге Солтүстік Африкадан шыққаны хабарланған жоғалғандарды іздеу үшін Испанияның азаматтық гвардиясы мен жағалау күзеті іздестіру жұмыстарын жүргізіп жатқаны айтылды.
Ішкі істер министрлігінің деректеріне сәйкес, биыл Солтүстік Африкадан Балеар аралдарына қарай бағытталған көші-қон айтарлықтай көбейген.
Жыл басынан бері 15 тамызға дейін аралдарға 4 323 мигрант барған. Бұл көрсеткіш 2024 жылдың осы кезеңіндегі 2 443 мигрантпен салыстырғанда 77 пайызға көп.
Ал Канар аралдары бағытына келетін мигранттар саны 46 пайызға қысқарған.