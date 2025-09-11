Түркия Конго Демократиялық Республикасында жерлеу рәсімін нысанаға алған лаңкестік шабуылда қаза тапқандарға көңіл айтты.
«Конго Демократиялық Республикасының Солтүстік Киву уәлаятында ДАИШ-пен байланысы бар Одақтас Демократиялық Күштер тарапынан жасалған лаңкестік шабуыл салдарынан бірнеше адамның қаза тапқаны бізді қатты қайғыртты», – делінген Түркия Сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде.
Мәлімдемеде «Шабуылда қаза тапқандардың отбасына және Конго Демократиялық Республикасы халқына көңіл айтамыз», – деп айтылды.
Сейсенбі күні ДАИШ лаңкестік ұйымымен байланысы бар Одақтас Демократиялық Күштерге тиесілі деп есептелген шабуылда ондаған адам қаза тапты.
Соңғы жылдары Конгоның шығыс аймағында Одақтас Демократиялық Күштердің әрекеті күшейе түсті.
Бастапқыда Угандада құрылған бұл қарулы топ шекарадан өтіп, Киву аймағында орнығып, саяси тұрақсыздық пен жергілікті қақтығыстарды пайдаланып келеді.
Бұл топ қауіпсіздік күштері мен бейбіт тұрғындарды нысанаға алған өлімге әкелетін шабуылдарға жауапты.