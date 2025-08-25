АҚШ президенті Дональд Трамп жексенбі күні ірі теледидар желілерін “біржақты ақпарат таратуда” деп айыптап, олардың хабар тарату лицензияларын алып тастау керектігін айтты.
Өзіне тиесілі “Truth Social” атты әлеуметтік желіде жазған жазбасында Трамп “ABC” және “NBC” арналары президенттік қызметімді теріс бағытта көрсететін ақпараттар таратады” деп мәлімдеді.
“Президенттік тарихтағы ең табысты 8 айдың бірі деп саналған, жоғары танымалдылыққа ие болсам да, “ABC” және “NBC” мен туралы 97% теріс ақпарат таратады,” деп жазды ол.
Трамп бұдан әрі бұл арналарды “Демократиялық партияның бір бөлігі” ретінде әрекет етеді деп айыптап, олардың лицензияларын Федералды байланыс комиссиясы (FCC) арқылы алып тастау керектігін айтты.
“Мен мұны толық қолдаймын, себебі олар соншалықты біржақты және шындыққа жанаспайтын ақпарат таратады, бұл біздің демократиямызға нақты қауіп төндіреді!!!” деп қосты ол.
Трамп негізгі бұқаралық ақпарат құралдарын және өзінің әкімшілігі туралы “жалған ақпарат” деп атаған мәліметтерді жиі сынға алып келеді.