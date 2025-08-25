САЯСАТ
1 Мин оқу
Трамп АҚШ медиасын қорқытты
АҚШ президенті "ABC" және "NBC" арналарынан хабар тарату лицензияларын алып тастауды «толық қолдайтынын» айтты.
Трамп АҚШ медиасын қорқытты
Трамп БАҚ-ты "демократтар партиясының құралы" деп атап, олардың лицензияларын FCC тартып алуы керек деді. / AA
25 Тамыз 2025

АҚШ президенті Дональд Трамп жексенбі күні ірі теледидар желілерін “біржақты ақпарат таратуда” деп айыптап, олардың хабар тарату лицензияларын алып тастау керектігін айтты.

Өзіне тиесілі “Truth Social” атты әлеуметтік желіде жазған жазбасында Трамп “ABC” және “NBC” арналары президенттік қызметімді теріс бағытта көрсететін ақпараттар таратады” деп мәлімдеді.

“Президенттік тарихтағы ең табысты 8 айдың бірі деп саналған, жоғары танымалдылыққа ие болсам да, “ABC” және “NBC” мен туралы 97% теріс ақпарат таратады,” деп жазды ол.

Ұсынылған

Трамп бұдан әрі бұл арналарды “Демократиялық партияның бір бөлігі” ретінде әрекет етеді деп айыптап, олардың лицензияларын Федералды байланыс комиссиясы (FCC) арқылы алып тастау керектігін айтты.

“Мен мұны толық қолдаймын, себебі олар соншалықты біржақты және шындыққа жанаспайтын ақпарат таратады, бұл біздің демократиямызға нақты қауіп төндіреді!!!” деп қосты ол.

Трамп негізгі бұқаралық ақпарат құралдарын және өзінің әкімшілігі туралы “жалған ақпарат” деп атаған мәліметтерді жиі сынға алып келеді.

Іздеу
Зеленский Еуроодаққа үндеу жасады
Терроризмге қарсы күрестегі жеңіс
Марко Рубио мен Қытай Cыртқы істер министрі Малайзияда кездеседі
"Түркия Сребреница геноцидін жоққа шығаратын пікірлерді қабылдамайды"
Пәкістанның оңтүстік-батысында қарулы адамдар тоғыз адамды өлтірді
"Ресей-Украина соғысын тоқтату мүмкіндігін жіберіп алмау керек"
АҚШ, Оңтүстік Корея және Жапония бірлескен әуе жаттығуларын өткізді
АҚШ мигранттарға берілетін көмекті шектеді
Айя-София Ұлы мешітінің ашылғанына бес жыл болды
Түркияның "Türksat" жерсерігі Сирияға интернет тарата бастады
Рубио Лавровқа: «АҚШ Украинаның тығырыққа тірелуіне ашулы» деді
Түркияның Коммуникация басқармасының басшысы болып Бурханеттин Дуран тағайындалды
Қытай Оңтүстік-Шығыс Азияның ядролық қарудан азат аймағы туралы шартқа қол қояды
Хоуситтердің шабуылына ұшыраған кемеден тағы төрт теңізші құтқарылды
Ресейдің Киевке шабуылында екі адам қаза тапты
TRT Global-ға шолу. Пікіріңіз біз үшін маңыз.
Contact us