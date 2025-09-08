한국 중소기업중앙회가 최근 실시한 설문에 따르면, 응답 기업의 52%는 미국의 추가 관세 조치에 대비한 구체적인 전략이나 대응 방안이 "전혀 없다"고 답했다.

이들 기업은 대부분 미국 시장 의존도가 높은 제조·수출 중심의 중소 및 중견업체들로, 관세가 현실화될 경우 수익성 악화는 물론, 거래처 상실과 생산 차질이 우려되고 있다.

한 중소 부품 수출업체 관계자는 “100억 원 규모의 미국 수출 계약이 있었지만, 관세가 적용되면 오히려 10억 원 넘는 손실이 날 수 있다”며 “수출을 포기해야 할지도 모른다”고 말했다.

한국 정부는 관세 위기에 대응하기 위해 총 267조 원 규모의 금융지원책을 내놓았다. 정책금융기관과 주요 시중은행을 통해 긴급 운전자금, 무역금융, 수출보험 등을 공급해 피해 기업을 지원하겠다는 계획이다.