안규백 국방부 장관이 9일 주세페 카보 드라고네 나토 군사위원장과 양자회담을 갖고 한-나토 간 국방 및 방위산업 협력 강화 방안을 집중 논의했다.

국방부에 따르면 이번 회담은 양측이 글로벌 안보 환경 변화에 대응하고, 전략적 파트너십을 공고히 하기 위한 취지에서 마련됐다.

안 장관과 드라고네 위원장은 첨단 방산 기술 교류, 군사 훈련 및 정보 공유 확대, 다자간 협력 강화 방안 등을 중심으로 심도 깊은 의견을 교환했다.

특히, 한반도 및 인도·태평양 지역의 안정과 평화 유지에 있어 한-나토 협력의 중요성을 재확인하며, 미래 지향적인 협력 모델을 구축하는 데 합의했다.