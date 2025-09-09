아시아
안규백 국방부 장관, 나토 군사위원장과 만나 한-나토 협력 강화 논의
안규백 장관은 “한반도와 주변 지역의 평화와 안정 유지에 있어 나토와의 긴밀한 협력은 매우 중요하다”고 말했다.
이번 회담은 한국과 나토 간 군사·안보 협력의 새로운 전환점을 마련하는 계기가 될 것으로 전망된다. / AA
2025년 9월 9일

안규백 국방부 장관이 9일 주세페 카보 드라고네 나토 군사위원장과 양자회담을 갖고 한-나토 간 국방 및 방위산업 협력 강화 방안을 집중 논의했다.

국방부에 따르면 이번 회담은 양측이 글로벌 안보 환경 변화에 대응하고, 전략적 파트너십을 공고히 하기 위한 취지에서 마련됐다.

안 장관과 드라고네 위원장은 첨단 방산 기술 교류, 군사 훈련 및 정보 공유 확대, 다자간 협력 강화 방안 등을 중심으로 심도 깊은 의견을 교환했다.

특히, 한반도 및 인도·태평양 지역의 안정과 평화 유지에 있어 한-나토 협력의 중요성을 재확인하며, 미래 지향적인 협력 모델을 구축하는 데 합의했다.

안규백 장관은 “한반도와 주변 지역의 평화와 안정 유지에 있어 나토와의 긴밀한 협력은 매우 중요하다”고 말했다.

이어 “양측이 상호 신뢰를 바탕으로 국방 및 방위산업 분야에서 지속적인 협력 관계를 발전시켜 나가길 기대한다”고 덧붙였다.

한편, 이번 회담은 한국과 나토 간 군사·안보 협력의 새로운 전환점을 마련하는 계기가 될 것으로 전망된다.

출처:TRT World & Agencies
