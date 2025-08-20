2025년 8월 20일
대한민국은 이재명 대통령의 도널드 트럼프 미국 대통령과의 첫 정상회담을 앞두고 2017년부터 2021년까지 외무장관을 지낸 강경화 전 외무장관을 주미 대사로 지명했다.
화요일, 코리아 타임즈는 이혁 전 외교관이 서울의 주일 대사로 임명되었다고 보도했다.
정부에서는 이 두 인사에 대한 동의를 워싱턴과 도쿄에 공식적으로 요청했다고 이 대통령 사무실에서 밝혔다.
확정될 경우, 이는 두 달간의 대사직 공석을 해소하게 될 것이다.
70세의 강경화 전 외무장관은 문재인 정부에서 2017년부터 2021년까지 외교부 장관을 지냈다.
강경화 전 외무장관은 유엔 사무총장 코피 아난, 반기문, 안토니우 구테흐스를 보좌하며 주요 직책을 맡기도 했다.
67세의 이혁 이혁 전 대사는 이전에 베트남과 필리핀 주재 한국 대사를 역임했다.
이재명 대통령은 8월 23일 도쿄를 방문하여 트럼프 대통령과의 정상회담을 위해 미국으로 출발하기 전에 이시바 시게루 일본 총리와 회담할 예정이다.
관련TRT Global - 한국 대통령, 트럼프 대통령과 8월 25일 미국에서 정상회담 개최 예정
출처:AA