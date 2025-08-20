대한민국은 이재명 대통령의 도널드 트럼프 미국 대통령과의 첫 정상회담을 앞두고 2017년부터 2021년까지 외무장관을 지낸 강경화 전 외무장관을 주미 대사로 지명했다.

화요일, 코리아 타임즈는 이혁 전 외교관이 서울의 주일 대사로 임명되었다고 보도했다.

정부에서는 이 두 인사에 대한 동의를 워싱턴과 도쿄에 공식적으로 요청했다고 이 대통령 사무실에서 밝혔다.

확정될 경우, 이는 두 달간의 대사직 공석을 해소하게 될 것이다.

70세의 강경화 전 외무장관은 문재인 정부에서 2017년부터 2021년까지 외교부 장관을 지냈다.