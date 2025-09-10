아시아
이재명 대통령 100일 회견, 워싱턴과의 협력 및 국내 개혁 방안 주목
정치권 안팎에서는 이번 100일 회견에서 한미관계, 검찰개혁, 경제 회복 정책 등이 주요 의제로 다뤄질 것으로 보고 있다.
역대 대통령 중 취임 100일 내에 두 차례 기자회견을 개최한 사례는 이번이 처음이다. / Reuters
2025년 9월 10일

이재명 대통령이 오는 9월 11일, 취임 100일을 맞아 약 90분간의 공식 기자회견을 열 예정이다.

대통령실은 이번 회견의 슬로건으로 ‘회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장’을 내세우며, 지난 3개월간의 국정 운영 성과와 향후 정책 방향에 대한 입장을 밝힐 계획이라고 전했다.

대통령실 관계자는 “국정 100일을 맞아 국민과의 소통을 강화하고, 앞으로의 방향성을 명확히 전달하는 자리가 될 것”이라고 밝혔다.

이 대통령의 이번 회견은 두 번째 공식 기자회견으로, 지난 7월 3일에 있었던 취임 30일 기자회견 이후 약 두 달 만에 대국민 메시지를 전하는 자리가 될 전망이다.

당시 회견은 타운홀 미팅 형식으로 진행돼 형식적 절차를 최소화하고 실시간 소통에 초점을 맞췄다.

정치권 안팎에서는 이번 100일 회견에서 한미관계, 검찰개혁, 경제 회복 정책 등이 주요 의제로 다뤄질 것으로 보고 있다.

이재명 정부는 출범 이후 워싱턴과의 실용적 외교 협력 강화를 강조해왔으며, 최근에는 무역·기술 협정과 북핵 대응에 있어 양국 간 조율이 활발히 이루어지고 있다.

내정 분야에서는 검찰 인사 및 사법 개혁 방향에 대한 질의가 집중될 것으로 예상된다. 특히, 이 대통령이 강조해온 권력기관 개편 및 검찰의 정치적 중립성 확보 방안에 대해 구체적 설명이 나올지 관심이 모인다.

‘회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장’이라는 이번 회견 슬로건은, 경제 회복과 미래 전략 산업 육성, 그리고 국민 통합을 통한 사회적 안정이라는 세 가지 축을 시사하는 것으로 해석된다.

출처:TRT World & Agencies
