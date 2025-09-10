이재명 대통령이 오는 9월 11일, 취임 100일을 맞아 약 90분간의 공식 기자회견을 열 예정이다.

대통령실은 이번 회견의 슬로건으로 ‘회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장’을 내세우며, 지난 3개월간의 국정 운영 성과와 향후 정책 방향에 대한 입장을 밝힐 계획이라고 전했다.

대통령실 관계자는 “국정 100일을 맞아 국민과의 소통을 강화하고, 앞으로의 방향성을 명확히 전달하는 자리가 될 것”이라고 밝혔다.

이 대통령의 이번 회견은 두 번째 공식 기자회견으로, 지난 7월 3일에 있었던 취임 30일 기자회견 이후 약 두 달 만에 대국민 메시지를 전하는 자리가 될 전망이다.

당시 회견은 타운홀 미팅 형식으로 진행돼 형식적 절차를 최소화하고 실시간 소통에 초점을 맞췄다.