대한민국의 미국과의 무역 협정 최종 타결 협상이 외환 문제로 지연되고 있으며, 서울은 3,500억 달러 규모의 투자 패키지로 인한 시장에 영향을 억제할 수 있는 방안을 찾기 위해 워싱턴에 도움을 요청했다고 한 고위 대통령 관계자가 화요일에 밝혔다.

최종 합의 도달 지연은 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난주 5,500억 달러 규모의 투자 패키지를 포함하는 일본과의 무역 협정을 시행하기 위한 행정명령에 서명한 이후에 발생했다.

한국은 7월에 합의된 3,500억 달러 규모의 패키지를 포함하는 협정에 대한 서면 합의에 아직 도달하지 못했다.

김용범 대통령비서실 정책실장은 일본과 한국의 상황이 다르다고 말했다.