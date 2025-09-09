아시아
3분 읽기
한국, 교착 상태인 무역 협상에서 통화 가치 하락 제한을 위해 미국의 지원 모색
3,500억 달러 규모의 투자 협정에 관한 협상은 교착 상태에 머물러 있으며, 서울은 워싱턴에 잠재적인 시장 변동성으로부터 원화를 보호하기 위한 메커니즘을 요구하고 있다. 이는 일본에 비해 외환 완충 장치가 제한적이라는 점을 이유로 들고 있다.
이 삽화 사진에서 대한민국 원화 지폐가 보인다. / Reuters
2025년 9월 9일

대한민국의 미국과의 무역 협정 최종 타결 협상이 외환 문제로 지연되고 있으며, 서울은 3,500억 달러 규모의 투자 패키지로 인한 시장에 영향을 억제할 수 있는 방안을 찾기 위해 워싱턴에 도움을 요청했다고 한 고위 대통령 관계자가 화요일에 밝혔다.

최종 합의 도달 지연은 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난주 5,500억 달러 규모의 투자 패키지를 포함하는 일본과의 무역 협정을 시행하기 위한 행정명령에 서명한 이후에 발생했다.

한국은 7월에 합의된 3,500억 달러 규모의 패키지를 포함하는 협정에 대한 서면 합의에 아직 도달하지 못했다.

김용범 대통령비서실 정책실장은 일본과 한국의 상황이 다르다고 말했다.

“무역 흑자 규모에는 큰 차이가 없지만, 경제 규모와 더불어 외환 시장 상황이 매우 다릅니다,”라고 김 실장은 한 라이브 토론 포럼에서 밝혔다.

김 실장은 한국이 투자 패키지에 대한 어떤 합의에 서명하기 위해 해결해야 할 가장 중요한 문제는 국내 달러-원 환율 시장에 미칠 영향이라고 강조했다.

한국은 일본과 다른 입장에 놓여 있었다. 왜냐하면 엔화는 국제 통화인 반면, 일본은 또한 통화 스와프 프로그램과 한국의 세 배에 달하는 외환 보유고를 보유하고 있어, 이는 미국의 5,500억 달러 투자로 인한 영향을 억제하는 데 도움이 될 것이라고 그는 말했다.

출처:Reuters
