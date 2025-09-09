연합뉴스에 따르면, 안규백 대한민국 국방부 장관은 최근 한반도 안보 상황에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 옹호하는 성명을 발표했다.

안 장관은 북한의 위협에 대한 억지력을 강화하면서도 군사적 긴장을 완화하는 '투트랙' 접근법을 추구해야 한다고 강조했다.

안 장관은 "전략적 억제, 방어 및 대응 능력은 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

그는 또한 군사적 긴장 완화와 위험 관리 체계 개선을 위해 대화의 문을 항상 열어둘 것이라고 덧붙였다.

안 장관의 발언은 북한이 최근 몇 년간 핵무기 및 미사일 개발 프로그램을 강화하면서 한반도 긴장이 고조되는 가운데 나왔다.

한국 정부는 미국의 전략 자산을 한반도에 배치하고, 자체적인 군사력을 강화하는 등 억지력 강화에 주력해 왔다.