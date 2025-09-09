아시아
대한민국의 안규백 장관, 북한에 대한 '투트랙' 접근 추구
안 장관은 북한의 위협에 대한 억지력을 강화하면서도 군사적 긴장을 완화하는 '투트랙' 접근법을 추구해야 한다고 강조했다.
안 장관은 "전략적 억제, 방어 및 대응 능력은 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다. / AP
2025년 9월 9일

연합뉴스에 따르면, 안규백 대한민국 국방부 장관은 최근 한반도 안보 상황에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 옹호하는 성명을 발표했다.

안 장관은 북한의 위협에 대한 억지력을 강화하면서도 군사적 긴장을 완화하는 '투트랙' 접근법을 추구해야 한다고 강조했다.

안 장관은 "전략적 억제, 방어 대응 능력은 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

그는 또한 군사적 긴장 완화와 위험 관리 체계 개선을 위해 대화의 문을 항상 열어둘 것이라고 덧붙였다.

안 장관의 발언은 북한이 최근 몇 년간 핵무기 및 미사일 개발 프로그램을 강화하면서 한반도 긴장이 고조되는 가운데 나왔다.

한국 정부는 미국의 전략 자산을 한반도에 배치하고, 자체적인 군사력을 강화하는 등 억지력 강화에 주력해 왔다.

그러나 안 장관은 군사적 억지력 강화만으로는 근본적인 문제 해결이 어렵다고 지적하며, 대화와 협상을 통한 긴장 완화의 필요성을 강조했다.

또한, 이재명 대통령은 한반도 안보 유지를 위한 '주도적인 역할'을 강화하기 위한 노력의 일환으로 국방비를 증액할 것이라고 밝혔다.

이 대통령은 “한국은 한반도 안보를 지키는 데 있어 보다 주도적인 역할을 해 나갈 것”이라며 “우선적으로 국방비를 증액할 것”이라고 말했다.

출처:TRT World & Agencies
