연합뉴스에 따르면, 안규백 대한민국 국방부 장관은 최근 한반도 안보 상황에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 옹호하는 성명을 발표했다.
안 장관은 북한의 위협에 대한 억지력을 강화하면서도 군사적 긴장을 완화하는 '투트랙' 접근법을 추구해야 한다고 강조했다.
안 장관은 "전략적 억제, 방어 및 대응 능력은 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
그는 또한 군사적 긴장 완화와 위험 관리 체계 개선을 위해 대화의 문을 항상 열어둘 것이라고 덧붙였다.
안 장관의 발언은 북한이 최근 몇 년간 핵무기 및 미사일 개발 프로그램을 강화하면서 한반도 긴장이 고조되는 가운데 나왔다.
한국 정부는 미국의 전략 자산을 한반도에 배치하고, 자체적인 군사력을 강화하는 등 억지력 강화에 주력해 왔다.
그러나 안 장관은 군사적 억지력 강화만으로는 근본적인 문제 해결이 어렵다고 지적하며, 대화와 협상을 통한 긴장 완화의 필요성을 강조했다.
정동영 통일부 장관은 최근 외교적 인내와 일관성을 견지하며 신중하고 꾸준한 관여를 통해 남북 간 신뢰를 재건하겠다고 밝혔다.
또한, 이재명 대통령은 한반도 안보 유지를 위한 '주도적인 역할'을 강화하기 위한 노력의 일환으로 국방비를 증액할 것이라고 밝혔다.
이 대통령은 “한국은 한반도 안보를 지키는 데 있어 보다 주도적인 역할을 해 나갈 것”이라며 “우선적으로 국방비를 증액할 것”이라고 말했다.
