한국의 국영 원자력 발전 회사가 지적 재산권(IP) 분쟁으로 인해 북미와 유럽에서 새로운 발전소 프로젝트 입찰이 금지되었다고 연합뉴스가 보도했다.

업계 소식통에 따르면 한국수력원자력(KHNP)은 지난 1월 미국 에너지 회사 웨스팅하우스와 체결한 계약에 따라 IP 분쟁에 직면해 있다.

소식통은 KHNP가 체코를 제외한 북미, 영국, 일본, 우크라이나 및 EU 국가에서 새로운 원자력 발전소 계약을 체결할 수 없다고 언급했다.

이 계약은 웨스팅하우스가 KHNP가 자사의 라이선스 기술을 활용하여 한국 회사의 발전소 설계가 자사의 IP를 침해했다고 주장한 후 체결되었다.