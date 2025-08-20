2025년 8월 20일
한국의 국영 원자력 발전 회사가 지적 재산권(IP) 분쟁으로 인해 북미와 유럽에서 새로운 발전소 프로젝트 입찰이 금지되었다고 연합뉴스가 보도했다.
업계 소식통에 따르면 한국수력원자력(KHNP)은 지난 1월 미국 에너지 회사 웨스팅하우스와 체결한 계약에 따라 IP 분쟁에 직면해 있다.
소식통은 KHNP가 체코를 제외한 북미, 영국, 일본, 우크라이나 및 EU 국가에서 새로운 원자력 발전소 계약을 체결할 수 없다고 언급했다.
이 계약은 웨스팅하우스가 KHNP가 자사의 라이선스 기술을 활용하여 한국 회사의 발전소 설계가 자사의 IP를 침해했다고 주장한 후 체결되었다.
이 거래는 KHNP가 이끄는 한국 컨소시엄이 체코에서 2개의 원자력 발전소를 건설하는 26조 원 규모의 계약을 6월에 마무리하는 데 있어 주요 장애물을 제거했다.
이 보도는 황주호 KHNP 사장이 화요일에 회사가 폴란드에서 사업을 철수했다고 확인하면서 나왔다.
황 사장은 "새로운 폴란드 정부가 출범한 후... 폴란드는 (원자력 발전 부문에서) 국영 기업 프로젝트를 중단하기로 결정했습니다."라고 말했다.
폴란드는 KHNP가 스웨덴, 슬로베니아, 네덜란드에 이어 사업 철수를 확인한 네 번째 유럽 국가가 되었다.
출처:AA