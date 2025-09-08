미국 조지아주에서 진행 중인 대규모 전기차 배터리 공사 현장에서 일하던 수백 명의 한국인 노동자들이 지난주, 사전 통보 없는 이민세관단속국(ICE)의 단속에 의해 강제 체포됐다.

공장에서 일하던 한국인 노동자들은 충격에 휩싸였고, 한국 사회는 이 사태의 본질을 묻기 시작했다.

현장에서 체포된 한 한국인 노동자는 “아무도 무슨 일이 벌어지는지 몰랐다. 총을 든 요원들이 들이닥치자, 우리는 손을 들고 줄을 서야 했다”고 증언했다. 이어 “휴대폰을 챙길 틈도 없이 버스에 태워졌다. 어디로 가는지도 설명받지 못했다”며 체포 당시의 공포감을 전했다.

체포된 한 엔지니어는 가족과의 연락도 없이 수시간 동안 연행된 뒤, 임시 구금시설에서 심문을 받았다고 밝혔다.

그는 “우리는 공장을 짓기 위해 정당하게 온 기술자일 뿐이다. 도망자도, 범죄자도 아니다”라고 울분을 토했다.