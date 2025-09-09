아시아
2분 읽기
대만 부총통, 지역 긴장 고조 속 평화 수호 필요성 강조
부총통의 발언은 최근 중국과의 긴장이 고조되는 가운데 나왔다.
대만 부총통, 지역 긴장 고조 속 평화 수호 필요성 강조
대만은 최근 베이징에서 열린 대규모 군사 퍼레이드에서 중국이 YJ 시리즈 대함 미사일을 포함한 신형 무기를 선보인 것에 대해 깊은 우려를 표명했다. / AP
2025년 9월 9일

연합뉴스에 따르면, 대만언론은 화요일 대만 부총통이 “평화는 당연한 것이 아닌 수호해야 하는 것”이라고 밝혔다고 보도했다.

부총통의 발언은 중국과의 긴장이 고조되는 가운데 나왔다.

대만은 최근 베이징에서 열린 대규모 군사 퍼레이드에서 중국이 YJ 시리즈 대함 미사일을 포함한 신형 무기를 선보인 것에 대해 깊은 우려를 표명했다.

미사일은 2차 세계 대전 종전 기념 퍼레이드에서 극초음속 드론, 첨단 수중 시스템과 함께 "잉지" 계열의 일부로 전시되었다.

추천

중국은 군 현대화와 전투 준비 태세 강화를 강조하는 반면, 대만은 잠재적인 지역 위협 증가에 대해 경고했다.

대만과 중국은 76년 전 내전 중에 분리되었지만, 최근 몇 년간 두 정부 간의 소통이 중단되면서 긴장이 고조되고 있다.

중국의 위협이 증가함에 따라 대만은 미국으로부터 새로운 미사일, 항공기 및 기타 무기를 주문하는 한편, 자체 방위산업도 활성화하고 있다.

관련TRT Global - 대만, 중국과의 평화 회담을 촉구하며 군사력 강화
출처:TRT World & Agencies
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us