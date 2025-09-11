한국의 정동영 통일부 장관은 수요일, 서울 정부청사에서 미즈시마 고이치 주한일본대사를 접견하고, 한반도 안보 상황과 북한 핵 문제에 대해 논의했다.

정 장관은 이 자리에서 북핵 문제의 외교적 해결을 위한 일본 정부의 협력과 지지를 요청했다.

정 장관은 “한반도의 평화와 안정을 위한 국제적 연대가 무엇보다 절실하다”며, “일본이 외교적 접근을 통해 북핵 문제 해결에 기여해주기를 바란다”고 밝혔다.

이번 회동은 최근 북한의 군사 활동과 미사일 발사 등으로 동북아 긴장이 고조되는 가운데 이루어졌다.

양측은 북한 비핵화를 위한 외교적 노력과 역내 안정 유지를 위한 공조 방안에 대해 의견을 나눈 것으로 전해졌다.