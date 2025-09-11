가자 전쟁
트럼프, 이스라엘의 카타르 공격에 대해 네타냐후와 격렬한 전화 통화를 했다고 보도
네타냐후 총리가 트럼프 대통령과의 통화에서 카타르를 공격할 수 있는 짧은 기회가 있었고 그것을 잡았다고 전해졌습니다.
트럼프 대통령은 미국의 의견 없이 취해진 공격적인 행동으로 인해 지속적으로 자신을 압박하는 네타냐후 총리에 대해 점점 더 불만을 느끼고 있다 / AP
14시간 전

도널드 트럼프 미국 대통령은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와의 전화 통화에서 카타르에서 하마스 대표단을 겨냥한 이스라엘의 공격에 대해 자신이 기습을 받았다는 사실에 "깊은 좌절감"을 표했다고 월스트리트 저널이 보도했습니다.

수요일에 발표된 이 독점 보도에 따르면, 미국 고위 행정부 관계자들은 트럼프 대통령이 네타냐후 총리에게 카타르 수도 도하에서 팔레스타인 단체 정치 지도자들을 겨냥한 결정이 현명하지 못했다고 말했으며, "이스라엘이 아닌 미군으로부터 공격이 진행 중이라는 사실을 알게 되어 화가 났고, 가자 전쟁 종식을 위한 협상을 중재하던 또 다른 미국 동맹국의 영토를 공격했다는 사실에 분노했다"고 전했습니다.

네타냐후 총리의 답변은 공격을 감행할 짧은 기회가 있었고, 그 기회를 잡았다는 것이었습니다.

이 통화 교환 후 두 번째 통화가 이루어졌으며, 이번에는 우호적인 분위기였다고 관계자들은 전했습니다. 이 통화에서 트럼프 대통령은 네타냐후 총리에게 공격이 성공적이었는지 물었으나, 네타냐후는 확실히 대답하지 못했습니다.

이후 하마스는 지도부가 공격에서 살아남았으며, 단체 구성원 5명과 카타르 보안 요원 1명이 사망했다고 확인했습니다.

트럼프, 네타냐후에 좌절감

WSJ에 따르면, 트럼프 대통령은 이스라엘의 강력한 지지자로 알려져 있지만, 그는 미국의 의견 없이 취해진 공격적인 행동으로 인해 지속적으로 자신을 가두어 놓고 트럼프 대통령 자신의 중동 목표와 상충되는 네타냐후 총리에 대해 점점 더 불만을 느끼고 있습니다.

비슷한 보도에 따르면, 백악관 관계자들은 네타냐후 총리가 7월 시리아를 공격한 이후 "미친 사람"처럼 행동하는 것에 점점 더 좌절감을 느끼고 있다고 전했습니다.

카타르는 이번 공격을 "비겁한 행위"이자 국제법의 명백한 위반으로 규탄하며, 이스라엘의 "무모한 행동"을 용납하지 않겠다고 경고했습니다.

걸프 국가는 미국과 이집트와 함께 2023년 10월 이후 64,600명 이상의 팔레스타인인이 사망에 이르게 한 이스라엘의 가자 학살을 끝내기 위한 중재 노력에서 중심적인 역할을 수행해 왔습니다.

셰이크 모하메드 빈 압둘라흐만 알타니 카타르 총리는 수요일, 도하에 대한 이스라엘의 공격에 대응하기 위해 공동적인 지역 대응책이 준비되고 있다고 강조하며, 아랍 및 이슬람 파트너들과 협의가 진행 중이라고 밝혔습니다.

알타니 총리는 CNN과의 인터뷰에서 "이 지역에서 대응이 있을 것입니다. 이 대응은 현재 지역의 다른 파트너들과 협의 및 논의 중입니다"라고 말했습니다.

출처:TRT World & Agencies
