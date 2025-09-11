도널드 트럼프 미국 대통령은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와의 전화 통화에서 카타르에서 하마스 대표단을 겨냥한 이스라엘의 공격에 대해 자신이 기습을 받았다는 사실에 "깊은 좌절감"을 표했다고 월스트리트 저널이 보도했습니다.

수요일에 발표된 이 독점 보도에 따르면, 미국 고위 행정부 관계자들은 트럼프 대통령이 네타냐후 총리에게 카타르 수도 도하에서 팔레스타인 단체 정치 지도자들을 겨냥한 결정이 현명하지 못했다고 말했으며, "이스라엘이 아닌 미군으로부터 공격이 진행 중이라는 사실을 알게 되어 화가 났고, 가자 전쟁 종식을 위한 협상을 중재하던 또 다른 미국 동맹국의 영토를 공격했다는 사실에 분노했다"고 전했습니다.

네타냐후 총리의 답변은 공격을 감행할 짧은 기회가 있었고, 그 기회를 잡았다는 것이었습니다.

이 통화 교환 후 두 번째 통화가 이루어졌으며, 이번에는 우호적인 분위기였다고 관계자들은 전했습니다. 이 통화에서 트럼프 대통령은 네타냐후 총리에게 공격이 성공적이었는지 물었으나, 네타냐후는 확실히 대답하지 못했습니다.

이후 하마스는 지도부가 공격에서 살아남았으며, 단체 구성원 5명과 카타르 보안 요원 1명이 사망했다고 확인했습니다.

트럼프, 네타냐후에 좌절감