구글이 정부의 요청에 따라 자사의 위성 지도 서비스에서 특정 보안 시설에 대한 가림 처리를 시행한다고 9일 밝혔다.

이번 결정은 국가 안보를 위해 민감한 군사 및 보안 시설의 위치와 세부 정보가 대중에게 노출되는 것을 막기 위한 조치로, 구글은 해당 시설들의 위치를 식별해 이미지에 가림 처리하는 작업에 착수할 예정이다.

구글 관계자는 “정부와의 긴밀한 협의를 통해 국민의 안전과 국가 안보를 최우선으로 고려해 이번 조치를 결정했다”며 “사용자들이 구글 지도 서비스를 신뢰할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

한편, 이번 조치로 인해 일부 지역의 위성 이미지 품질이나 세부 정보가 제한될 수 있으나, 구글은 서비스 품질을 유지하기 위해 최선을 다할 방침이다.