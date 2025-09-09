2025년 9월 9일
구글이 정부의 요청에 따라 자사의 위성 지도 서비스에서 특정 보안 시설에 대한 가림 처리를 시행한다고 9일 밝혔다.
이번 결정은 국가 안보를 위해 민감한 군사 및 보안 시설의 위치와 세부 정보가 대중에게 노출되는 것을 막기 위한 조치로, 구글은 해당 시설들의 위치를 식별해 이미지에 가림 처리하는 작업에 착수할 예정이다.
구글 관계자는 “정부와의 긴밀한 협의를 통해 국민의 안전과 국가 안보를 최우선으로 고려해 이번 조치를 결정했다”며 “사용자들이 구글 지도 서비스를 신뢰할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.
한편, 이번 조치로 인해 일부 지역의 위성 이미지 품질이나 세부 정보가 제한될 수 있으나, 구글은 서비스 품질을 유지하기 위해 최선을 다할 방침이다.
정부 관계자는 “민감한 보안 시설의 정보가 외부에 노출되지 않도록 이번 협의를 진행했으며, 앞으로도 국가 안보에 필요한 조치를 지속적으로 시행할 것”이라고 밝혔다.
이번 구글의 결정은 글로벌 IT 기업들이 국가 안보와 개인정보 보호 문제에 대해 보다 적극적으로 대응하는 사례로 평가받고 있다.
출처:TRT World & Agencies