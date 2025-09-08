아시아
특검, 김건희 연루 의혹 핵심인물 ‘건진법사’ 전성배 기소
전성배는 2022년 4월부터 7월 사이 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨로부터 약 8천만 원 상당의 다이아몬드 목걸이와 명품 가방을 수수한 혐의를 받고 있다.
특검팀은 전성배의 기소 이후에도 수사를 중단하지 않고 있다. / AP
2025년 9월 8일

김건희 여사와 통일교 사이의 유착 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이, 핵심 인물로 지목된 전성배를 특정범죄가중처벌법상 알선수재 및 정치자금법 위반 혐의로 구속 기소했다.

특검은 전성배의 기소를 통해 통일교의 청탁 시도와 정치권 개입 의혹에 대한 본격적인 수사 단계에 들어섰다고 밝혔다.

특검 발표에 따르면, 전성배는 2022년 4월부터 7월 사이 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨로부터 약 8천만 원 상당의 다이아몬드 목걸이와 명품 가방을 수수한 혐의를 받고 있다.

해당 금품은 김건희 여사에게 통일교 측의 청탁을 전달하는 대가로 제공된 것으로 보고 있다.

또한, 전성배는 ‘통일그룹 고문’ 직위를 요구하며 별도로 3천만 원의 금품을 받은 정황도 포착됐다.

특검은 이와 관련해 전성배가 정치권 내 영향력을 활용해 통일교의 이익을 대변하려 했다는 점에 주목하고 있다.

특검팀은 전성배의 기소 이후에도 수사를 중단하지 않고 있다.

특히 전성배가 국민의힘의 공천 과정에 개입했을 가능성에 대해 추가 조사를 벌이고 있으며, 이 과정에서 김건희 여사와의 연계 정황이 추가로 드러날 수 있다는 전망도 나오고 있다.

민중기 특별검사는 “전성배에 대한 기소는 시작에 불과하다”며, “청탁뿐 아니라 정치적 영향력 행사와 관련된 모든 의혹에 대해 철저히 수사할 계획”이라고 밝혔다.

