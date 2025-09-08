김건희 여사와 통일교 사이의 유착 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이, 핵심 인물로 지목된 전성배를 특정범죄가중처벌법상 알선수재 및 정치자금법 위반 혐의로 구속 기소했다.

특검은 전성배의 기소를 통해 통일교의 청탁 시도와 정치권 개입 의혹에 대한 본격적인 수사 단계에 들어섰다고 밝혔다.

특검 발표에 따르면, 전성배는 2022년 4월부터 7월 사이 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨로부터 약 8천만 원 상당의 다이아몬드 목걸이와 명품 가방을 수수한 혐의를 받고 있다.

해당 금품은 김건희 여사에게 통일교 측의 청탁을 전달하는 대가로 제공된 것으로 보고 있다.

또한, 전성배는 ‘통일그룹 고문’ 직위를 요구하며 별도로 3천만 원의 금품을 받은 정황도 포착됐다.