아시아
3분 읽기
김건희 특별검사가 김상민 전 검사를 소환하여 인사 개입 의혹 조사 예정
이번 소환은 김 여사의 과거 행적과 관련된 여러 의혹 중 하나로, 특검팀은 김 전 검사를 상대로 구체적인 사실 관계를 확인할 계획이다.
김건희 특별검사가 김상민 전 검사를 소환하여 인사 개입 의혹 조사 예정
이번 소환은 김 여사의 과거 행적과 관련된 여러 의혹 중 하나로, 특검팀은 김 전 검사를 상대로 구체적인 사실 관계를 확인할 계획이다. / AP
2025년 9월 8일

김건희 특별검사팀은 오는 9일 김상민 전 검사를 소환하여 인사 청탁 및 개입 의혹에 대한 조사를 진행할 예정이라고 밝혔다.

이번 소환은 김 여사의 과거 행적과 관련된 여러 의혹 중 하나로, 특검팀은 김 전 검사를 상대로 구체적인 사실 관계를 확인할 계획이다.

김상민 전 검사는 과거 법조계 인사들과의 친분을 이용하여 김 여사의 지시 또는 요청을 받아 특정 인사의 임용에 부당한 영향력을 행사했다는 의혹을 받고 있다.

특검팀은 김 전 검사를 상대로 당시 상황과 구체적인 경위, 그리고 김 여사와의 관계 등을 집중적으로 조사할 방침이다.

특별검사실은 사법 임명의 청렴성과 투명성 보장을 위한 철저하고 공정한 조사를 수행할 것이라고 밝혔다.

관련TRT Global - 대한민국 특검, 한덕수 전 총리와 김건희 전 영부인을 별도 혐의로 기소

특별검사팀은 또한 한덕수 전 총리를 윤석열 전 대통령의 실패한 계엄령 시도 지원 혐의로, 김건희 전 영부인을 부패 혐의로 기소했다.

추천

한 전 총리는 윤 전 대통령의 파면 이후 과도기 동안 대통령 권한대행을 맡았다.

특검 사무실에 따르면, 한 전 총리는 반란 지도자를 지원하고 위증 및 정부 기록을 변조하거나 파기한 혐의로 구속되지 않은 채 기소되었다.

수년간의 징역형에 처해질 수 있는 김 여사에 대한 혐의는 주식 사기에서부터 고급 핸드백의 불법 수령 및 불법적인 영향력 행사에 이르기까지 다양하다.

윤 전 대통령은 2024년 12월에 탄핵된 후 2025년 1월부터 구금 상태에 있었으며, 2024년 12월 3일 밤에 계엄령을 선포한 지 며칠 만에 탄핵되었다.

탄핵 사유로는 헌법 위반, 직권 남용, 그리고 국민의 신뢰를 저버린 행위 등이 거론되었다.

대한민국 역사상 처음으로 김건희 전 영부인이 남편인 윤석열 전 대통령에 이어 체포되어 동시에 구속된 전직 대통령 부부가 되었다.

관련TRT Global - 특검, 김건희 연루 의혹 핵심인물 ‘건진법사’ 전성배 기소
출처:TRT World & Agencies
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us