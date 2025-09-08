김건희 특별검사팀은 오는 9일 김상민 전 검사를 소환하여 인사 청탁 및 개입 의혹에 대한 조사를 진행할 예정이라고 밝혔다.

이번 소환은 김 여사의 과거 행적과 관련된 여러 의혹 중 하나로, 특검팀은 김 전 검사를 상대로 구체적인 사실 관계를 확인할 계획이다.

김상민 전 검사는 과거 법조계 인사들과의 친분을 이용하여 김 여사의 지시 또는 요청을 받아 특정 인사의 임용에 부당한 영향력을 행사했다는 의혹을 받고 있다.

특검팀은 김 전 검사를 상대로 당시 상황과 구체적인 경위, 그리고 김 여사와의 관계 등을 집중적으로 조사할 방침이다.

특별검사실은 사법 임명의 청렴성과 투명성 보장을 위한 철저하고 공정한 조사를 수행할 것이라고 밝혔다.

특별검사팀은 또한 한덕수 전 총리를 윤석열 전 대통령의 실패한 계엄령 시도 지원 혐의로, 김건희 전 영부인을 부패 혐의로 기소했다.