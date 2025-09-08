김건희 특별검사팀은 오는 9일 김상민 전 검사를 소환하여 인사 청탁 및 개입 의혹에 대한 조사를 진행할 예정이라고 밝혔다.
이번 소환은 김 여사의 과거 행적과 관련된 여러 의혹 중 하나로, 특검팀은 김 전 검사를 상대로 구체적인 사실 관계를 확인할 계획이다.
김상민 전 검사는 과거 법조계 인사들과의 친분을 이용하여 김 여사의 지시 또는 요청을 받아 특정 인사의 임용에 부당한 영향력을 행사했다는 의혹을 받고 있다.
특검팀은 김 전 검사를 상대로 당시 상황과 구체적인 경위, 그리고 김 여사와의 관계 등을 집중적으로 조사할 방침이다.
특별검사실은 사법 임명의 청렴성과 투명성 보장을 위한 철저하고 공정한 조사를 수행할 것이라고 밝혔다.
특별검사팀은 또한 한덕수 전 총리를 윤석열 전 대통령의 실패한 계엄령 시도 지원 혐의로, 김건희 전 영부인을 부패 혐의로 기소했다.
한 전 총리는 윤 전 대통령의 파면 이후 과도기 동안 대통령 권한대행을 맡았다.
특검 사무실에 따르면, 한 전 총리는 반란 지도자를 지원하고 위증 및 정부 기록을 변조하거나 파기한 혐의로 구속되지 않은 채 기소되었다.
수년간의 징역형에 처해질 수 있는 김 여사에 대한 혐의는 주식 사기에서부터 고급 핸드백의 불법 수령 및 불법적인 영향력 행사에 이르기까지 다양하다.
윤 전 대통령은 2024년 12월에 탄핵된 후 2025년 1월부터 구금 상태에 있었으며, 2024년 12월 3일 밤에 계엄령을 선포한 지 며칠 만에 탄핵되었다.
탄핵 사유로는 헌법 위반, 직권 남용, 그리고 국민의 신뢰를 저버린 행위 등이 거론되었다.
대한민국 역사상 처음으로 김건희 전 영부인이 남편인 윤석열 전 대통령에 이어 체포되어 동시에 구속된 전직 대통령 부부가 되었다.