수요일, 서울에서 미국으로 향하는 전세기가 출발하여 이민 단속으로 억류된 수백 명의 한국 노동자들을 송환할 예정이라고 대한항공이 AFP에 밝혔다.

이민 당국에 따르면, 지난주 미국 조지아주에서 건설 중인 현대-LG 배터리 공장에서 체포된 475명 중 대부분이 한국인이었다.

이번 작전은 도널드 트럼프 미국 대통령의 이민 단속 정책 하에서 단일 장소에서 이루어진 최대 규모의 단속이었다고 조사관은 전했다.

대한항공의 보잉 747-8I 항공기는 350명 이상의 승객을 수용할 수 있으며, 수요일 서울을 출발했다고 회사 관계자가 AFP에 말했다.

귀국 항공편의 정확한 시간은 발표되지 않았으나, 한국 정부는 수요일 "미국 측 사정으로 인해" 지연되었다고 밝혔으며, 구체적인 이유는 언급하지 않았다.

현지 언론은 미국 시간으로 수요일 출발할 것이라고 보도했다.

외교부는 성명을 통해 "미국 당국과 긴밀히 협의하여 가능한 한 빠른 출발을 확보하고 있다"고 밝혔다.

현재 워싱턴에서 이 문제를 논의 중인 조현 외교부 장관은 대규모 한국인 억류 사태를 "중대한 상황"으로 규정하며, 억류된 노동자들의 건강한 귀국을 신속히 추진하겠다고 약속했다.

출국 전, 조 장관은 한국 국회의원들에게 "미국 당국과의 협상을 통해 억류된 노동자들이 5년 재입국 금지와 같은 처벌을 받지 않도록 하는 잠정 합의가 이루어졌다"고 밝혔다.

그는 "협상이 순조롭게 진행되고 있다"고 덧붙였다.

‘큰 책임감’