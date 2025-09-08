연합뉴스에 따르면, 이재명 대한민국 대통령은 국민 통합을 가장 큰 책임으로 삼겠다며 야당과의 소통을 강화할 것이라고 밝혔다.

이 대통령은 연설에서 “대통령은 국민을 통합하는 것이 가장 큰 책임이다… 야당의 의견을 많이 듣도록 노력하겠다”고 말했다.

이번 발언은 정치적 갈등이 심화되고 있는 가운데, 당 간 대화와 협력을 촉구하는 목소리가 커지고 있는 시점에 나왔다.

정부는 아직 야당과의 협력에 대한 구체적인 계획을 발표하지 않았다.