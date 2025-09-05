Түркия өзүнүн жаңы негизги согуштук танкы “Алтайды” массалык өндүрүшкө киргизди. Бул өндүрүш жергиликтүү автоунаа өндүрүүчү BMC компаниясынын Анкарадагы заводунда башталды жана өлкөнүн коргонуу тармагындагы чоң жетишкендик катары бааланууда.
BMC компаниясынын төрагасы Фуат Тосьялы жума күнү бул долбоордун Түркиянын 100 жылдык кыялын ишке ашырганын белгилеп: “Заводубуз өткөн жылы негизделгенден кийин эми массалык өндүрүштү баштады. Бул өндүрүштүн Түрк куралдуу күчтөрүнүн жана союздаш өлкөлөрдүн коргоо өнөр жайы муктаждыктарын канааттандырышын күтөбүз,” — деди.
“Алтай” танкы заманбап технологиялар менен жабдылган жана BMC компаниясынын туунду ишканасы BMC Power тарабынан иштелип чыккан BATU кыймылдаткычы менен иштейт.
Анкарадагы өндүрүш объектисинде корпусту жасоодон акыркы монтажга чейинки өндүрүштүн бардык баскычтарында өнөр жай роботтору жана алдыңкы өндүрүш ыкмалары колдонулат.
‘Эч кандай кемчиликтер байкалган жок’
Тосьялы, BATU кыймылдаткыч тобу 400дөн 1,500 ат күчүнө чейин кубаттуулукка ээ экенин жана колдонууга киргизилгенге чейин белгилүү тесттерден өтүшү керектигин айтты.
“Кыймылдаткыч тобу 10,000 чакырым аралыкты басып өтүп, белгиленген көрсөткүчтөрдү баалоо тесттеринен өтүшү керек. Азырынча эч кандай мүчүлүштүктөр байкалган жок жана бардык компоненттер, анын ичинде аба жана коргонуу системалары танк менен бирге сыноодон өтүп жатат,” — деп кошумчалады.
“Алтай” танкынан тышкары, бул ишканада BMC компаниясынын жаңы муундагы сегиз дөңгөлөктүү брондолгон согуштук унаасы “Алтуг” да өндүрүлөт.
Түркиянын Коргоо өнөр жайы башкармалыгынын (SSB) төрагасы Халук Гөргүн долбоордун артындагы кызматташтыкты жогору баалап, президент Режеп Таййип Эрдогандын процессти жакындан байкап жатканын ырастады.
Гөргүн “Өткөн жылы сыноо үчүн берилген танктар өз жөндөмдөрүн толук көрсөтүп, ийгиликтүү өттү. Эми заводубуз толук даяр болду. Танктарыбызды өндүрүп түздөн-түз күчтөрүбүзгө жеткиребиз,” — деди.