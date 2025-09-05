ТҮРКИЯ
2 мүнөт окуу
Түркия өзүнүн негизги согуштук танкы "Алтайдын" массалык өндүрүшүн баштады
Анкарадагы завод заманбап танктарды жана жаңы муундагы бронетранспортерлерди өндүрөт, бул Түркиянын ички коргонуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү аракетинде маанилүү этап болуп саналат.
Түркия өзүнүн негизги согуштук танкы "Алтайдын" массалык өндүрүшүн баштады
/ AA
5 Сентябрь 2025

Түркия өзүнүн жаңы негизги согуштук танкы “Алтайды” массалык өндүрүшкө киргизди. Бул өндүрүш жергиликтүү автоунаа өндүрүүчү BMC компаниясынын Анкарадагы заводунда башталды жана өлкөнүн коргонуу тармагындагы чоң жетишкендик катары бааланууда.

BMC компаниясынын төрагасы Фуат Тосьялы жума күнү бул долбоордун Түркиянын 100 жылдык кыялын ишке ашырганын белгилеп: “Заводубуз өткөн жылы негизделгенден кийин эми массалык өндүрүштү баштады. Бул өндүрүштүн Түрк куралдуу күчтөрүнүн жана союздаш өлкөлөрдүн коргоо өнөр жайы муктаждыктарын канааттандырышын күтөбүз,” — деди.

“Алтай” танкы заманбап технологиялар менен жабдылган жана BMC компаниясынын туунду ишканасы BMC Power тарабынан иштелип чыккан BATU кыймылдаткычы менен иштейт.

Анкарадагы өндүрүш объектисинде корпусту жасоодон акыркы монтажга чейинки өндүрүштүн бардык баскычтарында өнөр жай роботтору жана алдыңкы өндүрүш ыкмалары колдонулат.

‘Эч кандай кемчиликтер байкалган жок’

Сунушталат

Тосьялы, BATU кыймылдаткыч тобу 400дөн 1,500 ат күчүнө чейин кубаттуулукка ээ экенин жана колдонууга киргизилгенге чейин белгилүү тесттерден өтүшү керектигин айтты.

“Кыймылдаткыч тобу 10,000 чакырым аралыкты басып өтүп, белгиленген көрсөткүчтөрдү баалоо тесттеринен өтүшү керек. Азырынча эч кандай мүчүлүштүктөр байкалган жок жана бардык компоненттер, анын ичинде аба жана коргонуу системалары танк менен бирге сыноодон өтүп жатат,” — деп кошумчалады.

“Алтай” танкынан тышкары, бул ишканада BMC компаниясынын жаңы муундагы сегиз дөңгөлөктүү брондолгон согуштук унаасы “Алтуг” да өндүрүлөт.

Түркиянын Коргоо өнөр жайы башкармалыгынын (SSB) төрагасы Халук Гөргүн долбоордун артындагы кызматташтыкты жогору баалап, президент Режеп Таййип Эрдогандын процессти жакындан байкап жатканын ырастады.

Гөргүн “Өткөн жылы сыноо үчүн берилген танктар өз жөндөмдөрүн толук көрсөтүп, ийгиликтүү өттү. Эми заводубуз толук даяр болду. Танктарыбызды өндүрүп түздөн-түз күчтөрүбүзгө жеткиребиз,” — деди.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us