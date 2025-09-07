Газадагы Палестина Өкмөтүнүн Медиа кеңсеси билдиргендей, Израилдин 700 күндүк бомбалоосу аймактын дээрлик бардык инфраструктурасын талкалап, 68 миллиард доллардан ашык чыгым алып келген.
Ишемби күнү жасалган билдирүүдө, кеңсе Израилдин согушу Газанын инфраструктурасынын 90 пайызын жок кылып, "геноцид жана мажбурлап көчүрүү саясатын" жүргүзгөнүн белгиледи.
Мындан тышкары, 73700дөн ашуун адам каза болгон же дайынсыз жоголгон, алардын ичинде 20000ден ашуун бала жана 12500 аял бар экени айтылды. Кеңсенин маалыматы боюнча, 2700 үй-бүлө толугу менен жарандык каттоодон өчүрүлгөн.
Каза болгондордун арасында 1670 медициналык кызматкер, 248 журналист, 139 жарандык коргонуу мүчөсү жана 173 муниципалдык кызматкер бар. Ошондой эле 162000ден ашуун адам жаракат алган, алардын көбү колу-бутунан ажыроо, шал болуу жана көрүүсүн жоготуу сыяктуу оор жаракаттарды алышкан.
Кеңсе 38 оорукана, 833 мечит жана 163 билим берүү мекемеси талкаланганын, ошондой эле миңдеген башка коомдук объектилерге кеңири зыян келтирилгенин билдирди.
Мажбурлап көчүрүү
Израиль палестин калкын Газа шаары менен түндүктөгү үйлөрүнө кайтууга жол бербей, тургундарды мажбурлап көчүргөндүгү менен айыпталды. Ошондой эле ачарчылыкты согуш куралы катары колдонуп жатканын белгиледи.
Медиа кеңсе жүз миңдеген гуманитардык жардам жүктөрү Газага киргизилбей жатканын, бул 2,4 миллион тургунду, анын ичинде 1 миллион баланы ачарчылыктын чегине жеткиргенин билдирди.
Израилди жана анын колдоочуларын, өзгөчө АКШны, бул кыйроолор үчүн жооптуу деп эсептеген кеңсе, араб жана ислам өлкөлөрүн, эл аралык коомчулукту жана Бириккен Улуттар Уюмун "чукул чара көрүүгө, агрессияны токтотууга, блокаданы алып салууга, көчүрүлгөн үй-бүлөлөрдү кайтарууга жана Израилдин жетекчилерин эл аралык соттордун алдында жоопко тартууга" чакырды.
Израилдин Газадагы согушу 700-күнүнө кирип, 64300дөн ашуун палестиналыкты өлтүрдү. Аскердик чабуул аймакты кыйратып, Израилдин таңуулаган ачарчылыгына дуушар кылды.
Өткөн жылдын ноябрында Эл аралык Кылмыш Соту Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуга жана анын мурдагы коргоо министри Йоав Галлантка Газадагы согуш кылмыштары жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн камакка алуу ордерин чыгарган.
Ошондой эле Израилге Газадагы согушу үчүн Эл аралык Сотто геноцид боюнча иш козголгон.