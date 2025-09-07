Глобалдык Сумуд флотилиясы ишемби күнү Түркиялык-Америкалык Айшенур Эзги Эйгинин басылып алынган Батыш Шериада каза болгонунун биринчи жылдыгын белгилеп, анын элесин социалдык тармактардагы билдирүү аркылуу эскерди.
“Айшенур жана жүз миңдеген палестиналыктар менен алардын тарапташтары Израиль өкмөтү жана басып алуу күчтөрү тарабынан ондогон жылдар бою өлтүрүлүп келди, жана бул иштер жазасыз калып жатат,” деп айтылат билдирүүдө.
Флотилия өз миссиясын “адамзат жана адилеттүү тынчтык үчүн күрөшүп жатканда кырылган адамдардын атынан сүзүү” деп мүнөздөп, бул сапарды “геноцидге каршы билдирүү” катары көрөрүн айтты.
“Биздин коопсуздугубуз жана эркиндигибиз Палестинанын коопсуздугу жана эркиндиги менен байланыштуу экенин түшүнөбүз, жана биз Айшенур сыяктуу аракет кылууну тандайбыз. Биз Палестина үчүн сүзүп бара жатканда, ал биз менен бирге”, деп айтылат билдирүүдө.
Израилдин мергенчиси Эйгини өлтүргөн
26 жаштагы Эйги 2024-жылдын 6-сентябрында Наблус шаарынын жанындагы мыйзамсыз жөөт конуштарына каршы нааразылык учурунда Израиль күчтөрү тарабынан өлтүрүлгөн.
Видео далилдер жана күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү Эйгинин атайын Израилдин мергенчиси тарабынан бутага алынып өлтүрүлгөнүн көрсөтүп турат.
Далилдерге карабастан, Израиль аскерлеринин алдын ала жыйынтыктары аны “жогорку ыктымалдык менен” “түз эмес жана кокусунан” атып алышканын билдирип, анткени алардын күчтөрү таш ыргытып жаткан нааразычылык катышуучуларын бутага алганын айтып чыгышкан.
Глобалдык Сумуд флотилиясы 2025-жылдын июль айында башталган эл аралык гуманитардык демилге болуп саналат, ал Барселона сыяктуу порттордон чыккан 50дөн ашык кемеден турат жана Израилдин Газага карата деңиз блокадасын бузууга багытталган.
Анын негизги максаты – ачарчылык шарттары расмий түрдө жарыяланган Газага азык-түлүк, дары-дармек жана башка керектүү жардамдарды жеткирүү.