Түркия 2024-жылдын 6-сентябрында басылып алынган Батыш Шериадагы нааразылык учурунда Израиль күчтөрү тарабынан өлтүрүлгөн түрк жараны Айшенур Эзги Эйгини эскерди.
Шейшемби күнү анын өлүмүнүн биринчи жылдыгына карата жасалган билдирүүдө, Түркиянын Тышкы иштер министрлиги Эйгини “ырайым жана урмат менен” эскерип, анын өлтүрүлүшүн эл аралык мыйзамдар менен адам укуктарын ачык бузуу катары айыптады.
“Күнөөсүз жарандардын өлтүрүлүшү адам өмүрүнө жана эл аралык нормаларга карата кайдыгер мамиленин ачык белгиси. Түркия Айшенурга каршы жасалган бул оор кылмыш жазасыз калбашы үчүн чечкиндүү аракеттерин улантат,” - деп айтылат билдирүүдө.
Израилдин мыйзамсыз конуштарына каршы нааразылык
26 жаштагы Айшенур Эйги, Түркия жана АКШнын кош жарандыгына ээ болгон, 2024-жылдын 6-сентябрында Наблус шаарына жакын Бейта шаарчасында Израилдин мыйзамсыз конуштарына каршы нааразылык учурунда Израиль аскерлери тарабынан өлтүрүлгөн.
Видео далилдер жана күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү анын Израилдин снайпери тарабынан атайын бутага алынганын көрсөткөнүнө карабастан, Израиль аскерлеринин баштапкы жыйынтыктары аны “кокусунан жана атайын эмес” ок тийген деп билдирген. Алардын айтымында, аскерлер таш ыргытып жаткан демонстранттарга ок чыгарган.
Анын үй-бүлөсү, достору жана күбөлөр Израилдин бул билдирүүсүн четке кагып, аны тынч нааразылык акциясына каршы атайын кол салуу деп аташып, АКШ өкмөтүн көз карандысыз иликтөө жүргүзүүгө чакырышты. Бүгүнкү күнгө чейин эч ким жоопкерчиликке тартылган эмес.
Түркиянын прокурорлору Эйгинин өлтүрүлүшү боюнча иликтөө башташкан, бирок 2025-жылдын 4-сентябрына карата ал дагы эле уланууда.