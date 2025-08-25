Түркия Республикасынын Президенти Режеп Таййип Эрдоган Битлистин Ахлат районунда Жаачылар фонду тарабынан Малазгирт согушунун 954 жылдыгына карата уюштурулган иш-чараларга катышты.
Эрдоган өз сөзүндө бул жеңиш Түркиянын тагдырын аныктаган маанилүү бурулуш учур болгонун баса белгиледи.
“Мындан туура 954 жыл мурун 1071-жылы 26-августта Султан Алпарсландын жетекчилигинде жетишилген Малазгирт жеңиши тарыхыбыздын багытын өзгөрттү,” – деген президент Эрдоган: “Бул жеңиш менен бирге түрк эли Анадолуну түбөлүктүү мекен кылуу ниетин көрсөттү жана миң жылдык терең тамырлуу тарыхтын пайдубалын түптөдү” деди.
1071-жылдын 26-августунда Селжуктар Византия армиясын жеңип, Анадолунун дарбазасын түрк башкаруусуна ачып берген.
Бул салгылаштын жылдыгы түрк элинин чыдамкайлыгын символдоштуруп, террорсуз Түркия демилгеси менен да шайкеш келет. Демилге бир кезде селжуктар согушка даярданган аймактарда көйгөй жаратып келген ПКК коркунучун жок кылууга багытталган.
Президент Эрдоган “Бүгүнкү күндө биздин эң маанилүү милдетибиз – Малазгирт духун сактап, бул ыйык мурасты келечек муундарга өткөрүп берүү. Анткени Малазгирт жөн гана салгылаш эмес, элибиздин миң жылдык биримдигинин, мекенге болгон сүйүүсүнүн жана бирге жашоо эркинин символу болуп саналат,” – деди.
Дүйшөмбү күнү Эрдоган Битлистин Ахлат районунда жаңы ачылган жана Анкаранын сыртындагы биринчи заманбап Президенттик комплекс болгон мекемеде Министрлер кеңешинин жыйынына да жетекчилик кылды.
Селжук армиясы Малазгирт согушунан мурда баштапкы пункт катары колдонгон Ахлат бүгүнкү күндө Муш облусунда жайгашкан.
Эрдоган “Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып улутубузду 26-август Малазгирт жеңишинин 954 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм,” – деди.
Боштондук согушунун негизги салгылаштары август айында болгондуктан бул ай “жеңиштер айы” деп аталып калган. 30-август болсо өлкөдө расмий түрдө Жеңиш күнү катары белгиленет.