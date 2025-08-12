ДҮЙНӨ
1 мүнөт окуу
Израиль аскерлери Газада бейкүнөө палестиналыктарды өлтүрүүнү майрамдашууда
Израилдин учкучсуз учуучу аппараттары Газада куралсыз палестиналыктарды куугунтуктап, өлтүрүп жатканда  израилдик аскерлердин майрамдап жатканын көрүүгө болот.
Израиль аскерлери Газада бейкүнөө палестиналыктарды өлтүрүүнү майрамдашууда / TRT Global
12 саат мурун

2024-жылдын март айына таандык жаңы алынган кадрларынан Израилдин учкучсуз учуучу аппараттары Газада куралсыз палестиналыктарды куугунтуктап, өлтүрүп жатканда  израилдик аскерлердин майрамдап жатканын көрүүгө болот.

