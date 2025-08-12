Израиль аскерлери Газада бейкүнөө палестиналыктарды өлтүрүүнү майрамдашууда
Израилдин учкучсуз учуучу аппараттары Газада куралсыз палестиналыктарды куугунтуктап, өлтүрүп жатканда израилдик аскерлердин майрамдап жатканын көрүүгө болот.
Израиль аскерлери Газада бейкүнөө палестиналыктарды өлтүрүүнү майрамдашууда / TRT Global
12 саат мурун
2024-жылдын март айына таандык жаңы алынган кадрларынан Израилдин учкучсуз учуучу аппараттары Газада куралсыз палестиналыктарды куугунтуктап, өлтүрүп жатканда израилдик аскерлердин майрамдап жатканын көрүүгө болот.