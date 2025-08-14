ДҮЙНӨ
Жарчы | 14.08.2025
*** Израилдин соккуларынан Газа тилкесинде 64 палестиналык набыт болду...
Жарчы / TRT Kyrgyz
14 Август 2025

*** Израиль үч күндүн ичинде Газанын Зейтун районунда 300дөн ашуун үйдү талкалады...

*** АКШнын апелляциялык соту Трампка миллиарддаган долларлар чет өлкөгө жардамды кармап калууга уруксат берди....

***Трамп Аляскадагы саммиттен кийин Зеленский жана Путин менен үч тараптуу жолугушууну максат кылууда…

*** Түрк жана азербайжан аскерлери Исламабадда Пакистандын Эгемендүүлүк күнүнө арналган парадга катышты...

Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
