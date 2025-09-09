Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху анын күчтөрү Газа шаарында эки күндүн ичинде 50 турак жайды талкалаганын айтып мактанып, блокададагы шаардын борборун басып алуу пландарынын бир бөлүгү катары дагы кыйратууну убада кылды.
Нетаньяху видео кайрылуусунда «Акыркы эки күндө бул имараттардын 50сү кыйрады. Аба күчтөрүбүз аларды жер менен жексен кылды», – деди.
«Булардын баары учурда Газа шаарына чогулган күчтөрүбүздүн жөн гана кургактагы негизги күчтүү операцияга даярдыгы, башталышы», – деп кошумчалады.
Газа тургундарын качууга чакырып: «Бул негизги күчтүү операциянын башталышы гана, ошондуктан Газанын тургундарына айтаарым: Эскертүү берилди, ал жактан чыгып кеткиле», – деди.
Палестинанын каршылык көрсөтүү тобу Хамас бул билдирүүлөрдү "эл аралык коомчулуктун алдында ачык жасалган садизм менен кылмыштуулуктун эң жийиркеничтүү көрүнүштөрүнүн бири" деп мүнөздөдү.
Израилдик күчтөр жума күнү Газа шаарындагы жүздөгөн жайкын тургундар баш калкалаган көп кабаттуу имараттарды бутага ала башташты жана шаарды басып алуу стратегиясынын алкагында бомбалоолорду күчөттү.
Израилдин Газадагы геноциди
Газанын саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин айтымында, Израиль 2023-жылдын октябрынан бери 64 миң 500дөн ашуун палестиналыкты өлтүрдү. Геноцид Газаны урандыга айлантып, дээрлик бүт калкын жеринен ажыратты жана ачарчылыкка алып келди.
Эл аралык укук органдары Израилдин лидерлерине каршы чара көрүштү. Өткөн жылдын ноябрында Эл аралык кылмыш соту Нетаньяху менен мурдагы коргоо министри Йоав Галлантка согуш кылмыштары жана адамзатка каршы кылмыштар боюнча камакка алуу ордерлерин чыгарган.
Мындан тышкары, Израиль Газадагы аракеттери үчүн Эл аралык адилет сотунда геноцид доосу менен бетме-бет келди.
Глобалдык сындарга карабастан Нетаньяху «Бул башталышы гана» деп операцияны кеңейтүүнү убада кылып.