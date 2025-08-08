ДҮЙНӨ
08.08.2025
Израиль коопсуздук кабинети премьер - министр Беньямин Нетаньяхунун Газа шаарын кайрадан бамсып алууга карата талаш - тартыштуу планын бекитти.
ЖАРЧЫ
16 саат мурун

*** Израилдин түрдүү шаарларында миңдеген киши Нетаньяхунун Газаны кайрадан басып алуу планына кыжырдануу менен көчөлөргө чыгышты жана палестиналык топтор менен келишим түзүп туткундагы израилдик барымталардын бошотулушун талап кылды.

*** АКШнын президенти Дональд Трамп Россия  -  Украина согушунда ок атышуунун болуп же болбой турганы толугу менен Владимир Путинге байланыштуу экендигин айтты.

Сунушталат

*** Бириккен Араб Эмираттары Судан аскерлеринин айыптоолоруна катуу каршылык көрсөттү.

*** Индиянын түндүк-чыгышында, Бангладештин чек арасында жайгашкан Ассам штатынын премьер-министри өкмөтүнүн "жергиликтүү" тургундарга курал алып жүрүүгө уруксат бере баштай турганын жарыялады — бул билдирүү штаттагы мусулмандардын арасында тынчсыздануу жаратты.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
