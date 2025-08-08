16 саат мурун
*** Израилдин түрдүү шаарларында миңдеген киши Нетаньяхунун Газаны кайрадан басып алуу планына кыжырдануу менен көчөлөргө чыгышты жана палестиналык топтор менен келишим түзүп туткундагы израилдик барымталардын бошотулушун талап кылды.
*** АКШнын президенти Дональд Трамп Россия - Украина согушунда ок атышуунун болуп же болбой турганы толугу менен Владимир Путинге байланыштуу экендигин айтты.
*** Бириккен Араб Эмираттары Судан аскерлеринин айыптоолоруна катуу каршылык көрсөттү.
*** Индиянын түндүк-чыгышында, Бангладештин чек арасында жайгашкан Ассам штатынын премьер-министри өкмөтүнүн "жергиликтүү" тургундарга курал алып жүрүүгө уруксат бере баштай турганын жарыялады — бул билдирүү штаттагы мусулмандардын арасында тынчсыздануу жаратты.