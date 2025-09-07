МАДАНИЯТ
2 мүнөт окуу
Венеция кинофестивалында "Хинд Раджабдын үнү" тасмасы экинчи сыйлыкты жеңип алды
Тасманын режиссёру Каутер Бен Хания: "Хинддин үнү жардамга чакырган кыйкырык болду, аны бүт дүйнө укту, бирок эч ким жооп берген жок",-деди.
Венеция кинофестивалында "Хинд Раджабдын үнү" тасмасы экинчи сыйлыкты жеңип алды
Каутер Бен Хания "Хинд Ражабдын үнү" тасмасы үчүн Венециянын 82-Эл аралык кинофестивалында Улуу жюринин Күмүш арстан сыйлыгын кармап турат. / Reuters
7 Сентябрь 2025

Тунистик режиссер Каутер Бен Ханиянын күчтүү Газа тууралуу даректүү драмасы "Хинд Ражабдын үнү" ишемби күнү Венеция кинофестивалында экинчи эң жогорку сыйлык болгон “Күмүш Арстан” чоң калыстар сыйлыгын жеңип алды.

Режиссердун акыркы тасмасы 2024-жылдын 29-январындагы окуяларды баяндайт. Анда беш жаштагы Хинд Ражаб Газадагы үй-бүлөсү менен качып бара жатып, Израиль күчтөрү тарабынан атылган унаада жалгыз аман калган.

Кол салуу учурунда Хинд Кызыл жарым айдын ыктыярчыларын жардамга чакырган. Ыктыярчылар байланышты сактап, тез жардам жөнөтүүгө аракет кылышкан, бирок жардам келгенге чейин тез жардамга да, кичинекей кызга да ок тийген.

Сыйлыкты кабыл алуу учурунда Хания бул сыйлыгын Палестинанын Кызыл жарым ай уюмуна арнап, биринчи жардам көрсөтүүчү топтордун "баатырларына" салам жолдоду.

Бен Хания:"Хинддин үнү жардам сурап кыйкырды, аны бүт дүйнө укту, бирок эч ким жооп берген жок",-деди.

"Анын үнү жоопкерчилик жана адилеттүүлүк орногонго чейин жаңырып турат. Кино аны кайра алып келе албайт жана ага жасалган зомбулукту өчүрө албайт. Бирок кино анын үнүн сактап кала алат," - деп кошумчалады ал.

Сунушталат

Режиссёр бул жөн гана Хинддин окуясы эмес, “жазасыз кыймыл кылган кылмыштуу Израиль режиминин” окуясы экенин баса белгиледи.

Окуянын шашылыштыгын белгилеп, ал Хинддин үй-бүлөсү жана Газадагы сансыз үй-бүлөлөр дагы эле күнүмдүк бомбалоо астында коркунуч, коркуу жана ачарчылык менен жашап жатканын айтып, дүйнө лидерлерин чара көрүүгө чакырды.

"Хинд бейпил жатсын, анын өлтүргөндөрүнүн көздөрү уйку көрбөсүн жана Палестина эркин болсун," - деди ал.

Буга чейин тасманын бет ачарында көрүүчүлөр тасмага 22 мүнөттөн ашык созулган кол чабуулар менен жооп беришкен.

Фестивалдын "Алтын Арстан" сыйлыгы мыкты фильм үчүн Жим Жармуштун "Ата, эне, карындаш, бир тууган" тасмасына берилсе, Бенни Сафди "Машина Сындыруучу" тасмасы менен эң мыкты режиссер номинациясында "Күмүш Арстан" сыйлыгын алды.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us