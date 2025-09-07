Тунистик режиссер Каутер Бен Ханиянын күчтүү Газа тууралуу даректүү драмасы "Хинд Ражабдын үнү" ишемби күнү Венеция кинофестивалында экинчи эң жогорку сыйлык болгон “Күмүш Арстан” чоң калыстар сыйлыгын жеңип алды.
Режиссердун акыркы тасмасы 2024-жылдын 29-январындагы окуяларды баяндайт. Анда беш жаштагы Хинд Ражаб Газадагы үй-бүлөсү менен качып бара жатып, Израиль күчтөрү тарабынан атылган унаада жалгыз аман калган.
Кол салуу учурунда Хинд Кызыл жарым айдын ыктыярчыларын жардамга чакырган. Ыктыярчылар байланышты сактап, тез жардам жөнөтүүгө аракет кылышкан, бирок жардам келгенге чейин тез жардамга да, кичинекей кызга да ок тийген.
Сыйлыкты кабыл алуу учурунда Хания бул сыйлыгын Палестинанын Кызыл жарым ай уюмуна арнап, биринчи жардам көрсөтүүчү топтордун "баатырларына" салам жолдоду.
Бен Хания:"Хинддин үнү жардам сурап кыйкырды, аны бүт дүйнө укту, бирок эч ким жооп берген жок",-деди.
"Анын үнү жоопкерчилик жана адилеттүүлүк орногонго чейин жаңырып турат. Кино аны кайра алып келе албайт жана ага жасалган зомбулукту өчүрө албайт. Бирок кино анын үнүн сактап кала алат," - деп кошумчалады ал.
Режиссёр бул жөн гана Хинддин окуясы эмес, “жазасыз кыймыл кылган кылмыштуу Израиль режиминин” окуясы экенин баса белгиледи.
Окуянын шашылыштыгын белгилеп, ал Хинддин үй-бүлөсү жана Газадагы сансыз үй-бүлөлөр дагы эле күнүмдүк бомбалоо астында коркунуч, коркуу жана ачарчылык менен жашап жатканын айтып, дүйнө лидерлерин чара көрүүгө чакырды.
"Хинд бейпил жатсын, анын өлтүргөндөрүнүн көздөрү уйку көрбөсүн жана Палестина эркин болсун," - деди ал.
Буга чейин тасманын бет ачарында көрүүчүлөр тасмага 22 мүнөттөн ашык созулган кол чабуулар менен жооп беришкен.
Фестивалдын "Алтын Арстан" сыйлыгы мыкты фильм үчүн Жим Жармуштун "Ата, эне, карындаш, бир тууган" тасмасына берилсе, Бенни Сафди "Машина Сындыруучу" тасмасы менен эң мыкты режиссер номинациясында "Күмүш Арстан" сыйлыгын алды.