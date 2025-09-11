ФБР директору Каш Пател АКШнын консервативдүү комментатору Чарли Киркти атып өлтүргөндөн кийин кармалган шектүү суракка алынгандан кийин бошотулганын билдирди.
“Кармалган адам укук коргоо органдары тарабынан суракка алынгандан кийин бошотулду,” - деп Пател шаршемби күнү X платформасында жазды. “Биздин иликтөө уланууда жана биз ачык-айкындуулукту камсыз кылуу үчүн маалыматтарды жарыялай беребиз.”
Юта штатынын Коопсуздук департаменти (DPS) жана ФБР бул ишти Юта округунун прокурорунун кеңсеси, Юта округунун шерифинин кеңсеси жана жергиликтүү полиция бөлүмдөрү менен биргеликте иликтеп жатышат.
Кошумча маалыматтар азырынча жеткиликтүү эмес, бирок мурдараак басма сөз жыйынында кармалган адам “кызыкчылык жараткан адам” катары сүрөттөлгөн.
“Бизде кызыкчылык жараткан адам бар. Иликтөө уланууда, бирок бул кылмышты жасаган адамга айтаарым: биз сени табабыз, сотко беребиз жана мыйзамдын бардык күчү менен жоопко тартабыз,” - деп Юта штатынын губернатору Спенсер Кокс журналисттерге билдирди.
Журналист Пателдин шектүү кармалганы тууралуу билдирүүсүнө суроо узатканда, Кокс мындай деп жооп берди: “Бизде кызыкчылык жараткан адам бар, ал учурда суракка алынууда.”
“Саясий өлтүрүү”
Юта штатынын Коопсуздук департаментинин билдирүүсүнө ылайык, башында кармалган шектүү Жорж Зинн деп аталды. Бирок, Зинн тоскоолдук кылуу боюнча айыпталып, бошотулган. Экинчи шектүү, Захария Куреши, да кармалып, суракка алынгандан кийин бошотулган.
“Бул эки адамдын аты атуу окуясына байланышы жок,” - деп Юта DPS билдирүүсүндө белгилеп, издөө иштери улантылып жатканын кошумчалады.
Кокс болсо, Киркти өлтүрүү “саясий өлтүрүү” экенин айтты. Ал азыркыга чейин чогултулган маалыматтарга ылайык, бул окуяга башка адамдын катышы жок экенин белгиледи.
Юта DPSтин комиссары Бо Мейсон шектүү тууралуу маалыматтар коопсуздук камераларынан алынганын, бирок видеонун сапаты начар экенин айтты.
“Бизде бул маалымат бар. Биз аны анализдеп жатабыз, бирок бул коопсуздук камерасынын видеосу болгондуктан, анын сапатын элестете аласыз,” - деди ал. “Биз шектүү кара кийимчен болгонун билебиз, бирок мындан башка так сүрөттөмө жок.”
Суралган адам видеодогу адамга дал келеби деген суроого Мейсон: “Бул учурда аны аныктоого аракет кылып жатабыз,” - деп жооп берди.
Юта DPSтин отчетунда, азыркы иликтөө стадиясында, бул атуу атайын багытталган кол салуу катары каралып жатканы айтылган. Анда аткыч имараттын чокусунан студенттик короодогу коомдук иш-чара өткөрүлүп жаткан жерге ок чыгарганы белгиленген.
Бирок, “иликтөөнүн бүтүндүгүн сактоо үчүн кошумча маалымат берилбейт,” - деп билдирүүдө айтылган.
Бүткүл өлкө боюнча желектер түшүрүлдү
Кирк шаршемби күнү Юта штатындагы университетте өткөн иш-чарада атып өлтүрүлгөн.
Социалдык медиада жарыяланган видеодо Кирк чатырдын астында отуруп, Юта өрөөнү университетинин студенттерине кайрылып жатканда ок атылгандай үн угулат. Кирк артка чегинип, студенттер дүрбөлөңгө түшүп качып жатканын көрүүгө болот.
Кирк сүйлөп жаткан жерге жакын тартылган башка видеодо анын моюнуна ок тийип, кан көп агып жатканын көрүүгө болот. Ал Тимпаногос аймактык ооруканасына жеткирилип, бир нече сааттан кийин каза болгон.
Юта өрөөнү университетинин полиция бөлүмү иш-чараны коопсуздандыруу үчүн алты кызматкерди бөлгөн, мындан тышкары Кирктин дайыма жанында жүргөн жеке коопсуздук тобу да болгон. Иш-чарага болжол менен 3,000 адам катышкан.
АКШнын президенти Дональд Трамп Кирктин атып өлтүрүлгөнүн тастыктап, “ал эми биз менен эмес” деп билдирди.
“Улуу жана легендарлуу Чарли Кирк эми биз менен эмес. АКШнын жаштарынын жүрөгүн эч ким Чарлиден жакшы түшүнгөн эмес,” - деп Трамп Truth Social платформасында жазды. “Ал баарыбыз тарабынан сүйүлгөн жана урматталган, өзгөчө мен тарабынан, эми ал биз менен эмес.”
Трамп өлкө боюнча желектерди жарым ылдый түшүрүүнү буйрук кылып, саясий комментаторго урмат көрсөттү.
Кампустагы талаштуу дебаттар менен белгилүү
31 жаштагы Кирк 2012-жылы Turning Point USA уюмун негиздеген. Бул коммерциялык эмес уюм орто мектеп жана университет кампустарында консервативдүү студенттерди мобилизациялоого багытталган. Уюмдун максаты - “финансылык жоопкерчилик, эркин рынок жана чектелген өкмөт принциптерин жайылтуу үчүн студенттерди аныктоо, окутуу, машыктыруу жана уюштуруу.”
Кирк аткаруучу директор болуп иштеген бул топ Республикачыл саясатта маанилүү роль ойной баштаган, чоң конференцияларды өткөрүп, Трамптын айланасындагы белгилүү фигураларды чакырган. Кирк ошондой эле Трамптын MAGA (Америка кайрадан улуу болсун) кыймылынын негизги үнү катары чыккан.
Анын өлтүрүлүшүнөн кийин, Turning Point USA X платформасында билдирүү таратып, Кирктин үй-бүлөсүнүн купуялуулугун жана кадыр-баркын урматтоону суранды. “Аны сүйгөн Куткаруучубуздун мээримдүү колдоруна тапшырылсын,” - деп билдирүүдө айтылган.
Чикаго чет жакаларында төрөлүп-өскөн Кирк, толук убакыт саясий активдүүлүккө көңүл буруу үчүн университетти таштаган. Ал кампустагы иш-чаралар, социалдык медиа жана The Charlie Kirk Show аттуу популярдуу ток-шоу жана подкаст аркылуу чоң аудитория топтогон.
Ал кампустагы талаштуу дебаттар, анын ичинде “менин оюмду туура эмес деп далилде” сессиялары менен белгилүү болгон. Бул сессиялар “Американын кайра жаралуу туру” алкагында өткөрүлүп, аудитория мүчөлөрү активист менен ачык талкууга катышкан. Шаршемби күнү Юта өрөөнү университетинде болгон атуу дал ушундай иш-чара учурунда болгон.