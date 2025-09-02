Азербайжандын президенти Илхам Алиев Бакунун Пакистанга колдоо көрсөтүүсүнөн улам Индиянын эл аралык уюмдарда Азербайжандан "өч алууга" аракет кылып жатканын айтты.
Бул тууралуу Алиев дүйшөмбү күнү Тяньцзинь шаарында өткөн Шанхай Кызматташтык Уюмунун (ШКУ) саммитинин алкагында Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф менен жолугушууда кабарлады.
Шариф Индия менен апрель-май айларында болгон аскердик кагылышуу учурунда Азербайжандын Пакистанга көрсөткөн тилектештиги үчүн Пакистан элинин жана өкмөтүнүн атынан Алиевге ыраазычылык билдирди. Бул кагылышууда Пакистан Индияга таандык "Рафале" баш болгон бир нече согуштук учактарын атып түшүргөн.
Шариф ошондой эле Азербайжан-Түркия-Пакистан үч тараптуу кызматташтыгынын маанилүүлүгүн баса белгилеп, Бакуга жасаган мурунку сапарларын эске салды.
Алиев Пакистанды Индияны жеңгени менен куттуктап, Нью-Делинин эл аралык форумдардагы аракеттерине карабастан, Азербайжандын Исламабад менен болгон карым-катнаштарында «бир туугандыкка» артыкчылык бергенин баса белгиледи.
Ошондой эле, Алиев үч тараптуу жолугушуулардын жыйынтыктарын ишке ашыруу боюнча кадамдар көрүлүп жатканын билдирип, АКШнын президенти Дональд Трамптын Азербайжан-Америка мамилелерин өнүктүрүүдөгү ролуна басым жасады. Ал Вашингтонго болгон акыркы сапарынын маанилүүлүгүнө да көңүл бурду.
Стратегиялык кызматташтык
Эки лидер Азербайжан-Пакистан өкмөттөр аралык комиссиясынын алкагында соода жана экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү маселесин талкуулашты. Шариф Алиевди Армения менен тынчтык процессинде жетишилген ийгиликтерден улам куттуктады. Азербайжандын лидери болсо мунун Түштүк Кавказда туруктуулукту камсыз кылуу үчүн өтө маанилүү экенин айтты.
Алиев Азербайжан менен Пакистандын өнөктөштүгү саясий, маданий жана стратегиялык жакындыкка негизделгенин бир нече жолу баса белгилеген. Акыркы жылдары Исламабад менен Баку коргонуу, соода жана аймактык коопсуздук жаатында кызматташтыкты кеңейтти.
South China Morning Post гезитинин жазганына караганда, Индия да Түркия, Азербайжан жана Пакистандын стратегиялык жакындашуусуна каршы туруу аракетинин алкагында Арменияга курал сатууну тездетип жатат.
Нью-Дели менен Еревандын ортосундагы коргонуу мамилелери 2020-жылдан бери тынымсыз өсүүдө.
Армения-Пакистан мамилелери
ШКУнун жекшемби күнкү саммитинде Армения менен Пакистан дипломатиялык мамиле түзүшкөнүн расмий жарыялашты.
Пакистан буга чейин Армения менен дипломатиялык байланыштарды түзгөн эмес, анткени Армения Азербайжандын Карабак аймагын басып алган болчу.
Бирок Баку менен Ереван көп жылдар бою созулган талаш-тартыштарын чечүүгө жакындап жатышат. Карабахтын көпчүлүк бөлүгү 2020-жылдын күзүндө 44 күндүк согуш учурунда Азербайжан тарабынан куткарылган. Бул согуш Россиянын ортомчулугунда ок атышууну токтотуу келишими менен аяктап, нормалдашуу жана чек араларды аныктоо боюнча сүйлөшүүлөргө жол ачкан.
2023-жылдын сентябрында Азербайжан аймакта толук эгемендүүлүгүн орнотту. Түркиянын аракеттеринин натыйжасында Баку менен Ереван март айында тынчтык келишимине жетишти. Ушул айдын башында болсо эки мурдагы советтик мамлекеттин лидерлери Трамп менен жолугушууда жаңжалды токтотууга багытталган келишимге АКШнын ортомчулугунда кол коюшту.