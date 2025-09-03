ДҮЙНӨ
Кытай Улуу Жеңиштин 80 жылдыгына арналган парадда өзөктүк куралын таанытты
Пекиндин өзөктүк куралын биринчи жолу жалпыга ачык көрсөтүүсү өлкөнүн кеңейип жаткан бөгөт коюу мүмкүнчүлүктөрүн да, 600 дүрмөттүү арсеналын да ортого салууда.
/ AP
3 Сентябрь 2025

Кытай биринчи жолу кургактагы, деңиздеги жана абадагы өзөктүк күчтөрүн, Японияны жеңгендигине жана Экинчи Дүйнөлүк согуштун аякташына арналган ири аскердик парадда ачык көрсөттү.

Синьхуа мамлекеттик кабар агенттигинин маалыматына караганда, шаршемби күнкү парадда Пекиндин өзөктүк үчилтиги таанытылды. Үчилтик “JingLei-1” аттуу алыс аралыкка учуучу аба ракетасы, “JuLang-3” аттуу суу астынан учурулган континенттер аралык ракетасы, “DongFeng-61” аттуу кургактыктагы континенттер аралык ракетасы жана “DongFeng-31” аттуу континенттер аралык баллистикалык ракетасынын жаңы вариантын камтыйт.

Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттары бул куралдарды өлкөнүн стратегиялык “көзүрлөрү” катары сыпатташып, алардын улуттук эгемендүүлүктү, коопсуздукту жана кадыр-баркты коргоодогу ролун баса белгилешти.

Сунушталат

Адистердин айтымында, парад Пекиндин кургактан, деңизден жана абадан жооп кайтаруу жөндөмдүүлүгүн көрсөттү. Бул заманбап ядролук сестентүүчүлүктүн негизги элементи болуп эсептелет.

Бул парад Кытайдын ядролук арсеналы рекорддук ылдамдыкта кеңейип жаткан учурга туш келди.

Стокгольмдогу Эл аралык тынчтыкты изилдөө институтунун (SIPRI) маалыматына караганда, Пекиндин өзөктүк дүрмөттөрдүн запасы 2025-жылдын башында болжол менен 600гө жетип, 2023-жылдан бери жылына болжол менен 100гө көбөйдү. Бул ядролук державалардын ичинен эң ылдам өсүү болуп эсептелет.

