Вьетнам Кажики тайфуну жакындаган сайын он миңдеген адамдарды эвакуациялоодо
Айыл чарба министрлиги 2025-жылдын биринчи жети айында Вьетнамдагы табигый кырсыктардан 100дөн ашуун адам каза болгонун же дайынсыз жоголгондугун жарыялады.
Кытайдын түштүгүндөгү Хайнань провинциясынын Санья шаарындагы Дадунхай деңиз аймагында катуу шамал жана чоң толкундар байкалууда. / AP
25 Август 2025

Дүйшөмбү күнү Вьетнамдын жээк аймактарынан он миңдеген тургундар эвакуацияланып жатты, себеби Кажики тайфуну шамалдын ылдамдыгы саатына 160 чакырымга жетип, өлкөнүн борбордук бөлүгүн каптай турганы күтүлүүдө.

Бул тайфун быйыл Вьетнамга таасир эткен бешинчи бороон болуп саналат. Учурда ал деңизде, Тонкин булуңунда 9,5 метрге (31 фут) жеткен толкундарды пайда кылууда.

Беш жээк провинциясында 325500дөн ашуун тургундарды мектептерге жана убактылуу баш калкалоочу жайларга айланган коомдук имараттарга көчүрүү пландалганын бийлик билдирди.

Винь шаары түн ичинде суу каптап, эртең менен көчөлөрү бош болуп, дүкөндөр жана ресторандар жабылып, тургундар жана ишкерлер мүлктөрүнүн кире бериштерин кум каптар менен бекемдешти.

Таңга чейин аймактан 30000ге жакын адам эвакуацияланып, эки ички аэропорт жабылып, тайфундун жолундагы бардык балык уулоочу кемелер портко кайтарылган.

Тайфун болжол менен саат 13:00дө (0600 GMT) жерге түшүп, шамалдын ылдамдыгы саатына 157 чакырымга (98 миль) жетет деп күтүлүүдө, деп билдирди Вьетнамдын Улуттук гидрометеорологиялык борбору.

Бирок, андан кийин анын күчү тез эле басаңдайт деп болжолдонууда.

‘Океандын жылуулук курамы аз’

Биргелешкен Тайфун эскертүү борбору системанын Тонкин булуңунун континенттик текчесине жакындаган сайын океандын жылуулук курамы аз болгондуктан, алсыроо тенденциясы күтүлүп жатканын билдирди.

Жекшемби күнү Вьетнамдагы ондон ашуун ички каттамдар токтотулуп, Кытайдын Хайнань тропикалык курортунда тайфун түштүк жагынан өткөндө 20000ге жакын тургун эвакуацияланган.

Аралдын негизги шаары Санья кооз жерлерди жаап, ишмердүүлүктү токтотту.

Вьетнамда 2025-жылдын алгачкы жети айында табигый кырсыктардан 100дөн ашуун адам каза болуп же дайынсыз жоголгонун айыл чарба министрлиги билдирди.

Экономикалык чыгымдар 21 миллион доллардан ашык деп бааланган.

Өткөн жылдын сентябрында Тайфун Яги Вьетнамдын түндүгүн каптап, жүздөгөн адамдардын өмүрүн алып, өлкөгө 3,3 миллиард долларлык экономикалык чыгым алып келген.

Окумуштуулар адамдын иш-аракетинен келип чыккан климаттык кризис тропикалык аймактарда кыйратуучу суу ташкындары менен бороондорду көбүрөөк жана күтүүсүз кылып жатканын айтышат.

