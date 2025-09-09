ДҮЙНӨ
Кытай, Орусия жана Монголия чек ара коопсуздугу байланыштарын бекемдөөдө
Биринчи жолу өткөрүлгөн биргелешкен машыгуулар стратегиялык кызматташтыкты арттыруу, чек араны коргоо мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоо жана үч тараптын ортосундагы өз ара ишенимди бекемдөө максатын көздөйт.
"Дүйшөмбү жана шейшемби күндөрү "Чек араны коргоо кызматташтыгы - 2025" деп аталган машыгуу өттү. / Фото: AP"
9 Сентябрь 2025

Кытай, Орусия жана Монголия ушул аптада биринчи биргелешкен чек ара коргонуу машыгууларын өткөрүштү. Кытай армиясынын билдирүүсүндө бул машыгуу үч коңшу өлкөнүн ортосундагы коопсуздук координацияны бекемдегени баса белгиленди.

Элдик боштондук армиясы (PLA) өзүнүн расмий Weibo аккаунтунда "Чек араны коргоо кызматташтыгы - 2025" деп аталган машыгуу дүйшөмбү жана шейшемби күндөрү үч өлкө бөлүшкөн, такталбаган чек ара аймагында өткөрүлгөнүн жарыялады.

Машыгуулардын максаты “үч тараптын ортосундагы стратегиялык кызматташтыкты арттыруу, чек ара коопсуздугунун коркунучтары менен күрөшүү жөндөмүн күчтөндүрүү жана стратегиялык өз ара ишенимди дагы да бекемдөө” деп билдирилди.

Машыгуулар учурунда “кимдин аймагы болсо, ошол тарап лидерликти өзүнө алат, көп тараптуу консультация жана параллелдүү командачылык” принцибинде иштеген биргелешкен башкаруу борборунун Кытайдын аймагында түзүлгөнү маалымдалды.

Бул машыгуулар 2-сентябрда Пекинде үч өлкөнүн лидерлеринин үч тараптуу жолугушуусунан кийин өткөрүлдү. Бул жолугушуу Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин 20дан ашуун өлкөнүн лидерлерин Шанхай Кызматташтык Уюмунун (ШКУ) саммитине кабыл алгандан бир күн өткөндөн кийин болгон.

Монголия 2004-жылдан бери ШКУга байкоочу мамлекет катары катышып келет жана толук кандуу мүчө болуудан баш тартууда. Ошол эле учурда Индия, Пакистан жана Иран сыяктуу башка өлкөлөр толук мүчө болуп киришкен. Бирок Бээжин 10 мамлекеттен турган топко Монголияны да толук кандуу мүчө катары кошууну талап кылууну улантууда.

