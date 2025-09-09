Кытай, Орусия жана Монголия ушул аптада биринчи биргелешкен чек ара коргонуу машыгууларын өткөрүштү. Кытай армиясынын билдирүүсүндө бул машыгуу үч коңшу өлкөнүн ортосундагы коопсуздук координацияны бекемдегени баса белгиленди.
Элдик боштондук армиясы (PLA) өзүнүн расмий Weibo аккаунтунда "Чек араны коргоо кызматташтыгы - 2025" деп аталган машыгуу дүйшөмбү жана шейшемби күндөрү үч өлкө бөлүшкөн, такталбаган чек ара аймагында өткөрүлгөнүн жарыялады.
Машыгуулардын максаты “үч тараптын ортосундагы стратегиялык кызматташтыкты арттыруу, чек ара коопсуздугунун коркунучтары менен күрөшүү жөндөмүн күчтөндүрүү жана стратегиялык өз ара ишенимди дагы да бекемдөө” деп билдирилди.
Машыгуулар учурунда “кимдин аймагы болсо, ошол тарап лидерликти өзүнө алат, көп тараптуу консультация жана параллелдүү командачылык” принцибинде иштеген биргелешкен башкаруу борборунун Кытайдын аймагында түзүлгөнү маалымдалды.
Бул машыгуулар 2-сентябрда Пекинде үч өлкөнүн лидерлеринин үч тараптуу жолугушуусунан кийин өткөрүлдү. Бул жолугушуу Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин 20дан ашуун өлкөнүн лидерлерин Шанхай Кызматташтык Уюмунун (ШКУ) саммитине кабыл алгандан бир күн өткөндөн кийин болгон.
Монголия 2004-жылдан бери ШКУга байкоочу мамлекет катары катышып келет жана толук кандуу мүчө болуудан баш тартууда. Ошол эле учурда Индия, Пакистан жана Иран сыяктуу башка өлкөлөр толук мүчө болуп киришкен. Бирок Бээжин 10 мамлекеттен турган топко Монголияны да толук кандуу мүчө катары кошууну талап кылууну улантууда.