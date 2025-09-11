ДҮЙНӨ
2 мүнөт окуу
Бразилиялык судьянын Болсонаронун акталышына карата добуш берүүсү сот процессин бөлдү
Болсонаронун 2022-жылдагы төңкөрүш аракетине байланыштуу сот процессинде дагы эки судья добуш берет. Айыпталуу үчүн добуш берүү азыр эки добушка бир добуш түрүндө уланып жатат.
Бразилиялык судьянын Болсонаронун акталышына карата добуш берүүсү сот процессин бөлдү
/ Reuters
11 Сентябрь 2025

Бразилиянын Жогорку сотунда мурдагы президент Жаир Болсонарону соттоп жаткан беш судьясынын бири аны актоо үчүн добуш берип, сотту таң калтырды. Бул 2022-жылдагы төңкөрүш аракетине байланыштуу айыптоолор боюнча жүрүп жаткан сот ишинде бөлүнүүнү жаратты.

Бул окуя эки судья мурдагы лидерди күнөөлүү деп тапкандан бир күн өткөндөн кийин болду. Учурдагы добуштардын жыйынтыгы боюнча эки судья (Александре де Мораес жана Флавио Дино) күнөөлүү деп тапса, бирөө (Луис Фукс) актоо үчүн добуш берди. Эми эки судьянын добушу калды. Күнөөлүү деп табуу үчүн үч добуш жетиштүү.

Сот иши Болсонаронун 2022-жылы учурдагы президент Луис Инасио Лула да Силвага шайлоодо утулгандан кийин бийликте мыйзамсыз калуу аракетин уюштуруп-уюштурбаганын аныктоого багытталган.

“Кылмыш жоопкерчилиги толук далилдениши керек”

Сунушталат

Күндүн башында судья Фукс сот процессин толугу менен жокко чыгаруу керектигин жактап, Жогорку соттун ишти кароого ыйгарым укугу жок экенин айтты. Күндүн аягында болсо далилдердин жетишсиздигинен улам Болсонарону актоо үчүн добуш берди.

Судья Фукс өкмөттү кулатпагандан кийин төңкөрүш деп айтууга болбойт деп белгилеп, Башкы прокуратуранын дооматтарынын көпчүлүк бөлүгүн четке какты. Ал Болсонаронун жүрүм-туруму төңкөрүштү көздөгөн эмес жана бул саясий ишмердүүлүккө туура келет деп эсептеди.

Он сааттан ашык убакытка созулган билдирүүсүндө Фукс Прокуратуранын Болсонарого коюлган бардык айыптарды толук далилдей албаганын айтып, бул иштеги кырдаалдан айырмаланып кылмыш ишинде "ккылмыш жоопкерчилиги негиздүү шектенүүнү жок кылган далилдерди көрсөтүшү керек" деп баса белгиледи.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us