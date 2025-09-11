Бразилиянын Жогорку сотунда мурдагы президент Жаир Болсонарону соттоп жаткан беш судьясынын бири аны актоо үчүн добуш берип, сотту таң калтырды. Бул 2022-жылдагы төңкөрүш аракетине байланыштуу айыптоолор боюнча жүрүп жаткан сот ишинде бөлүнүүнү жаратты.
Бул окуя эки судья мурдагы лидерди күнөөлүү деп тапкандан бир күн өткөндөн кийин болду. Учурдагы добуштардын жыйынтыгы боюнча эки судья (Александре де Мораес жана Флавио Дино) күнөөлүү деп тапса, бирөө (Луис Фукс) актоо үчүн добуш берди. Эми эки судьянын добушу калды. Күнөөлүү деп табуу үчүн үч добуш жетиштүү.
Сот иши Болсонаронун 2022-жылы учурдагы президент Луис Инасио Лула да Силвага шайлоодо утулгандан кийин бийликте мыйзамсыз калуу аракетин уюштуруп-уюштурбаганын аныктоого багытталган.
“Кылмыш жоопкерчилиги толук далилдениши керек”
Күндүн башында судья Фукс сот процессин толугу менен жокко чыгаруу керектигин жактап, Жогорку соттун ишти кароого ыйгарым укугу жок экенин айтты. Күндүн аягында болсо далилдердин жетишсиздигинен улам Болсонарону актоо үчүн добуш берди.
Судья Фукс өкмөттү кулатпагандан кийин төңкөрүш деп айтууга болбойт деп белгилеп, Башкы прокуратуранын дооматтарынын көпчүлүк бөлүгүн четке какты. Ал Болсонаронун жүрүм-туруму төңкөрүштү көздөгөн эмес жана бул саясий ишмердүүлүккө туура келет деп эсептеди.
Он сааттан ашык убакытка созулган билдирүүсүндө Фукс Прокуратуранын Болсонарого коюлган бардык айыптарды толук далилдей албаганын айтып, бул иштеги кырдаалдан айырмаланып кылмыш ишинде "ккылмыш жоопкерчилиги негиздүү шектенүүнү жок кылган далилдерди көрсөтүшү керек" деп баса белгиледи.