ДҮЙНӨ
1 мүнөт окуу
Израилдин Катарга соккусунан алты киши набыт болду, ХАМАСтын сүйлөшүү тобу аман калды
Палестиналык каршылык көрсөтүү тобу, Хамастын лидерлери Халил аль-Хайя менен Захер Жабариндин кол салуудан аман-эсен кутулганын жарыялады.
Израилдин Катарга соккусунан алты киши набыт болду, ХАМАСтын сүйлөшүү тобу аман калды
/ AP
10 Сентябрь 2025

Палестиналык каршылык көрсөтүү тобу ХАМАС, Израилдин Дохадагы чабуулунда беш мүчөсү жана катарлык бир коопсуздук кызматкери каза болгонун билдирди. Каза болгондордун арасында ХАМАСтын жогорку лидери Халил аль-Хайянын уулу да бар.

Хамас Израилдин, делегациянын ок атышпоо боюнча сүйлөшүү тобун бутага алган кол салуу аракетинин ишке ашпай калганын билдирди.

Хамастын саясий бюросунун мүчөсү Сухейл аль-Хинди мурда Аль-Жазира телеканалына топтун жогорку даражалуу лидерлери Израилдин чабуулунан аман калганын кабарлаган.

Анын айтымында, чабуулда ХАМАС лидери Халил аль-Хайянын уулу Хаммам аль-Хайя жана кеңсе башчысы Жихад Лубад, ошондой эле бир нече жардамчысы каза тапты.

Сунушталат

Аль-Хиндинин маалыматына ылайык, бул кол салуу делегациянын АКШнын Газада ок атышууну токтотуу сунушун талкуулоо үчүн өткөргөн жыйыны учурунда болду. Ал кошумчалагандай, ХАМАСтын лидерлери Халил аль-Хайя жана Захер Жабарин бул чабуулдан аман калышты.

Аль-Хинди ХАМАС Израилди жана АКШны Катардагы чабуул үчүн жооптуу деп эсептей турганын баса белгиледи.

Израиль армиясы болсо ХАМАСтын жогорку жетекчилигине "так" чабуул жасаганын айтты.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us