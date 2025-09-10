Палестиналык каршылык көрсөтүү тобу ХАМАС, Израилдин Дохадагы чабуулунда беш мүчөсү жана катарлык бир коопсуздук кызматкери каза болгонун билдирди. Каза болгондордун арасында ХАМАСтын жогорку лидери Халил аль-Хайянын уулу да бар.
Хамас Израилдин, делегациянын ок атышпоо боюнча сүйлөшүү тобун бутага алган кол салуу аракетинин ишке ашпай калганын билдирди.
Хамастын саясий бюросунун мүчөсү Сухейл аль-Хинди мурда Аль-Жазира телеканалына топтун жогорку даражалуу лидерлери Израилдин чабуулунан аман калганын кабарлаган.
Анын айтымында, чабуулда ХАМАС лидери Халил аль-Хайянын уулу Хаммам аль-Хайя жана кеңсе башчысы Жихад Лубад, ошондой эле бир нече жардамчысы каза тапты.
Аль-Хиндинин маалыматына ылайык, бул кол салуу делегациянын АКШнын Газада ок атышууну токтотуу сунушун талкуулоо үчүн өткөргөн жыйыны учурунда болду. Ал кошумчалагандай, ХАМАСтын лидерлери Халил аль-Хайя жана Захер Жабарин бул чабуулдан аман калышты.
Аль-Хинди ХАМАС Израилди жана АКШны Катардагы чабуул үчүн жооптуу деп эсептей турганын баса белгиледи.
Израиль армиясы болсо ХАМАСтын жогорку жетекчилигине "так" чабуул жасаганын айтты.