САЯСАТ
2 мүнөт окуу
Украина үчүн тынчтык аракеттери уланып жатканда Орусия чабуулдарын улантууда
Москва аскерлери Середне жана Клебан-Бык айылдарын көзөмөлгө алганын, ошондой эле украин позицияларын артиллериялык аткылоо, учкучсуз учуучу аппараттар ​​жана ракеталар менен бутага алууда деп билдирди.
Украина үчүн тынчтык аракеттери уланып жатканда Орусия чабуулдарын улантууда
Орусия күчтөрү Москванын коргоо министрлигинин маалыматы боюнча Срединное жана Клебан-Бык айылдарын басып алды. / AA
бир күн мурун

Орусия чыгыш Украинадагы Донецк аймагында эки айылды каратып алганын билдирип, жердеги аскердик басымды күчөттү. Бул учурда дүйнө лидерлери жаңжалды токтотуу үчүн аракет кылып жатышат.

Орусиянын Коргоо министрлиги ишемби күнү билдиргендей, Середне жана Клебан- Бык айылдары Түштүк жана Батыш аскердик топторунун операцияларынын натыйжасында Орусиянын көзөмөлүнө өткөн.

Министрликтин маалыматына ылайык, орус авиациясы, дрондору, ракеталык күчтөрү жана артиллериясы украиналык аскердик-өнөр жай комплекси жайгашкан объектилерди, ошондой эле украиналык куралдуу түзүлүштөрдүн жана чет элдик жоокерлердин убактылуу жайгашуу пункттарын 143 жерде аткылаган.

Украинанын абадан жасаган чабуулдарына жооп катары, министрлик орус абадан коргонуу системалары өткөн жумада төрт башкарылуучу аба бомбаларын жана 160 дронду атып түшүргөнүн билдирди.

Клебан-Быктын алынуусу Краматорскка жолдо жайгашкан негизги украиналык логистикалык база болгон Костянтыновкага жакындаган дагы бир кадамды билдирет.

Сунушталат

Жума күнү Орусия Донецк аймагында үч айылдын көзөмөлүн алганын жарыялады. Бул аймактар 2022-жылдын сентябрында Орусия тарабынан аннексияланган деп айтылган.

Ортомчулук аракеттери солгундап баратат

Орусиянын акыркы жылыштары Орусия жана Украина президенттеринин саммитине болгон үмүттөрдү азайтып жатат. АКШ президенти Дональд Трамп бул саммитти жаңжалды токтотуу үчүн колдогон болчу.

Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жума күнү "эч кандай жолугушуу" пландалбаганын айтты. Ошол эле учурда, Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия чабуулду узартууга аракет кылып жатканын билдирди.

Ошондой эле жума күнү Трамп журналисттерге эки жуманын ичинде Украина боюнча тынчтык аракеттери боюнча "маанилүү" чечим кабыл аларын айтты. Ал Москвага чоң санкциялар киргизилиши мүмкүн экенин же "эч нерсе кылбай" коюшу мүмкүн экенин белгиледи.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us