Орусия чыгыш Украинадагы Донецк аймагында эки айылды каратып алганын билдирип, жердеги аскердик басымды күчөттү. Бул учурда дүйнө лидерлери жаңжалды токтотуу үчүн аракет кылып жатышат.
Орусиянын Коргоо министрлиги ишемби күнү билдиргендей, Середне жана Клебан- Бык айылдары Түштүк жана Батыш аскердик топторунун операцияларынын натыйжасында Орусиянын көзөмөлүнө өткөн.
Министрликтин маалыматына ылайык, орус авиациясы, дрондору, ракеталык күчтөрү жана артиллериясы украиналык аскердик-өнөр жай комплекси жайгашкан объектилерди, ошондой эле украиналык куралдуу түзүлүштөрдүн жана чет элдик жоокерлердин убактылуу жайгашуу пункттарын 143 жерде аткылаган.
Украинанын абадан жасаган чабуулдарына жооп катары, министрлик орус абадан коргонуу системалары өткөн жумада төрт башкарылуучу аба бомбаларын жана 160 дронду атып түшүргөнүн билдирди.
Клебан-Быктын алынуусу Краматорскка жолдо жайгашкан негизги украиналык логистикалык база болгон Костянтыновкага жакындаган дагы бир кадамды билдирет.
Жума күнү Орусия Донецк аймагында үч айылдын көзөмөлүн алганын жарыялады. Бул аймактар 2022-жылдын сентябрында Орусия тарабынан аннексияланган деп айтылган.
Ортомчулук аракеттери солгундап баратат
Орусиянын акыркы жылыштары Орусия жана Украина президенттеринин саммитине болгон үмүттөрдү азайтып жатат. АКШ президенти Дональд Трамп бул саммитти жаңжалды токтотуу үчүн колдогон болчу.
Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жума күнү "эч кандай жолугушуу" пландалбаганын айтты. Ошол эле учурда, Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия чабуулду узартууга аракет кылып жатканын билдирди.
Ошондой эле жума күнү Трамп журналисттерге эки жуманын ичинде Украина боюнча тынчтык аракеттери боюнча "маанилүү" чечим кабыл аларын айтты. Ал Москвага чоң санкциялар киргизилиши мүмкүн экенин же "эч нерсе кылбай" коюшу мүмкүн экенин белгиледи.