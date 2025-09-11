Индия бейшемби күнү Орусиядан өз жарандарын аскерге чакырууну токтотууну жана Украинадагы согуш учурунда чакырылгандарды бошотууну талап кылганын айтты. Бул билдирүү Индиянын медиасында Украинадагы согуш учурунда орус армиясына индиялык жарандардын көбүрөөк тартылып жатканы тууралуу маалыматтардан кийин жасалды.
Индиянын Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Рандхир Жайсвал өкмөт акыркы бир жылдын ичиндеги мындай аракеттердин коркунучтары жана тобокелдиктери тууралуу эскертип, өз жарандарын этият болууга чакырганын айтты.
"Биз бул маселени Делиде да, Москвада да орус бийликтери менен талкуулап, муну токтотууну жана жарандарыбызды бошотууну талап кылдык", - деди Жайсвал бейшемби күнкү билдирүүсүндө.
Министрлик: "Индиянын бардык жарандарын орус армиясына кошулуу сунуштарынан баш тартууга чакырабыз, анткени бул коркунучтуу жол", - деп эскертти.
Көптөгөн индиялыктар дайынсыз жоголду
Үстүбүздөгү жылдын июль айында Индиянын парламентине Орусиянын куралдуу күчтөрүндө Индиянын 127 жараны бар экендиги, алардын 98инин кызматы Индия менен Орусиянын өкмөттөрүнүн ортосунда уланып жаткан сүйлөшүүлөрдөн кийин токтотулгандыгы тууралуу маалымат берилген.
Министрлик Орусиянын куралдуу күчтөрүндө калган 13 индиялык жарандын 12си Орусия тарабынан дайынсыз деп билдирилгенин кабарлады.
Март айында Индиянын өкмөтү Украинадагы согуш учурунда 12 индиялык жаран каза болгонун билдирген.
Орусия буга чейин индиялыктарды армияга кабыл албоо боюнча убада бергенине карабастан мындай учурлар дагы деле катталып жатат.