Ирандын Жогорку лидери Али Хаменеи Тегеран менен Вашингтондун ортосундагы талаш-тартыштар “чечилгис” экенин айтып, Ирандын АКШга “баш ийбей турганын” баса белгиледи.
Мамлекеттик маалымат каражаттарында орун алган билдирүүдө Хаменеи "Душмандар Иранды согуш аркылуу алсырата алган жок" деди.
Жекшемби күнү ал Ирандын ичинде “бөлүнүп-жарылуу жаратууга аракеттер” болуп жатканын айтты, бирок бул аракеттердин мүнөзүн же кимдер тарабынан жүргүзүлүп жатканын билдирген жок.
Президент Дональд Трамптын Иранды “баш ийүүгө” чакырган билдирүүлөрүнө жооп берген Хаменеи Иран эли мындай чоң кордукка “катуу таарынганын” жана “ушундай туура эмес үмүттү кармангандарга каршы бардык күчү менен туруштук берерин” айтты.
Маалымат каражаттарынын билдирүүсүнө ылайык, Трамп июнь айында Тегеранды АКШнын талаптарына “шартсыз баш ийүүгө” чакырган.
Тегерандын Вашингтон менен түз өзөктүк сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдөн баш тартуусу темасында ички талкууларга туш болгон Хаменеи бул талаш-тартыштарды “чечилгис” деп атады жана АКШ менен түз сүйлөшүүлөрдү жактагандарды “терең ой жүгүртпөгөндөр” деп сыпаттады.
Ал ошондой эле АКШ менен узакка созулган карама-каршылыкты Вашингтондун “агрессивдүү позициясы” менен байланыштырды.
Хаменеи Ирандын ичиндеги “улуттук биримдиктин” АКШ менен Израилдин “агрессиясына” каршы тереңдеп, бекемделгенин айтты жана бул биримдикти сактоо зарылдыгын баса белгиледи.
Израилдин 13-июндагы Тегеранга күтүүсүз чабуулу менен чыңалуу күчөдү. Кол салууда аскерий, өзөктүк жана жарандык объекттер, ошондой эле жогорку даражалуу командирлер менен ядролук илимпоздор бутага алынды.
Иран ракета жана дрон чабуулдары менен жооп кайтарса, АКШ үч өзөктүк объектилерди бомбалаган. 12 күнгө созулган бул кагылышуу 24-июнда АКШнын ортомчулугунда түзүлгөн ок атышууну токтотуу келишими менен аяктаган.