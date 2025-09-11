АКШнын Юта штатындагы Utah Valley университетинде уюштурулган иш-чарада атып өлтүрүлгөн 31 жаштагы консервативдүү комментатор жана Turning Point USA уюмунун негиздөөчүсү Чарли Кирктин өлүмү бардык саясий чөйрөдө катуу реакцияларды жаратты.
АКШнын президенти Дональд Трамп Киркти "Улуу жана Легендарлуу" деп сыпаттап, мындай деди: "АКШнын жаштарынын жүрөгүн жана оюн Чарлиден жакшыраак түшүнгөн эч ким болгон эмес. Ал баары тарабынан, өзгөчө мен тарабынан сүйүлүп, урматталган. Эми ал биз менен эмес. Мелания экөөбүз анын сулуу жубайы Эрикага жана үй-бүлөсүнө көңүл айтабыз. Чарли, биз сени сүйөбүз!"
Вице-президент Ж.Д. Вэнс: "Ага түбөлүк тынчтык бер, Оо, Кудай" деп жазды.
Мурдагы президент Жо Байден болсо: "Биздин өлкөдө мындай зомбулукка орун жок. Бул дароо токтотулушу керек. Жилл экөөбүз Чарли Кирктин үй-бүлөсү жана жакындары үчүн дуба кылып жатабыз" деди.
АКШнын айыл чарба министри Брук Роллинз "менин эң жакшы досум, христиан жана Америка үчүн күрөшкөн шеригим" деп атап анын өлүмүн "саясий көз караштарыңыз кандай болсо да" улут үчүн трагедия катары мүнөздөдү.
Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Киркти "Израилдин арстан жүрөктүү досу" деп атап: "Ал жалган маалыматтарга каршы күрөшүп, жөөт-христиан цивилизациясын коргоду. Мен аны менен эки жума мурун сүйлөшүп, Израилге чакырдым. Тилекке каршы, ал сапар болбой калды" деди.
Улуу Британиянын тышкы иштер министри Иветт Купер бул окуяга шок болгонун билдирип, "саясий зомбулукка биздин коомдордо орун жок" деп баса белгиледи.
АКШ президентинин кичүү уулу болсо: "Мен сизди жакшы көрөм. Сиз көптөгөн адамдарга ачык айтууга кайрат бердиңиз" деп жазды.
Республикалык Улуттук Комитеттин төрагасы Жо Грутерс Кирктин өлүмүн "өтө коркунучтуу" деп сыпаттап: "Америкада орун албаган бул мыкаачылыкты айыптоо үчүн республикачылар менен демократтар биригиши керек" деди.
Юта штатынын сенатору Майк Ли кол салууну "коркоктук зомбулук актысы, Чарли сыяктуу эркиндикти коргоочуларга, жарандык талкууга чогулган студенттерге жана элибизди сактап калуу үчүн тынчтык жолу менен аракет кылып жаткан бардык америкалыктарга кол салуу болуп саналат. Террорчулар жеңишке жетпейт. Чарли жеңет" деди.
Америкалык сенатор Берни Сандерс да көңүл айтуу билдирүүсүн жарыялап, «Чарли Кирктин үй-бүлөсүнө көңүл айтам»,- деди.
Саясий баяндамачылар, анын ичинде Палестинаны колдогондор да көңүл айтышты. Консервативдүү баяндамачы Кэндис Оуэнс: "Мен муну түшүнө албай жатам" деп жазды.
Палестинаны колдогон активист жана Газа геноцидинен кийин Ислам динин кабыл алган Шон Кинг бул окуяны "коркунучтуу" деп атады. "Чарли Киркти атып кетүү өтө коркунучтуу болду. Анын көз караштары кандай болсо да, муну жасоого болбойт. Бул акылга сыйгыс" деп жазды.
АКШнын мурдагы президенттери Жо Байден жана Барак Обама өлкөдөгү саясий зомбулукту токтотууга чакырышты. Обама болсо: "Чарли Киркти атып өлтүргөн адамга эмне түрткү болгону азырынча белгисиз, бирок мындай жийиркеничтүү зомбулук биздин демократияда орун албашы керек. Мишель экөөбүз бүгүн кечинде Чарлинин үй-бүлөсү, өзгөчө анын жубайы Эрика жана эки кичинекей баласы үчүн дуба кылабыз" деди.
Обама болсо: "Чарли Киркти атып өлтүргөн адамга эмне түрткү болгону азырынча белгисиз, бирок мындай жийиркеничтүү зомбулук биздин демократияда орун албашы керек. Мишель экөөбүз бүгүн кечинде Чарлинин үй-бүлөсү, өзгөчө анын жубайы Эрика жана эки кичинекей баласы үчүн дуба кылабыз" деди.