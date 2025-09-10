ДҮЙНӨ
1 мүнөт окуу
Лондондо миңдеген адамдар Израилдин президентинин Британияда камакка алынышын талап кылышты
Лондонго үч күндүк сапар жасай турган Израилдин президентинин Стармер, британ парламентинин депутаттары, коомчулуктун өкүлдөрү жана медиа ишмерлери менен жолугушуусу күтүлүүдө.
/ Reuters
10 Сентябрь 2025

Лондондо Израилдин президенти Исхак Герцогдун өлкөгө жасай турган сапарына каршы чоң митинг болуп, аны кирерде камакка алуу талаптары коюлду.

Миңдеген адамдар Херцогдун Улуу Британияга сапарынын алдында шейшемби күнү Лондондогу Премьер-министрлик кеңсесинин жанында уюштурулган "шашылыш нааразылык акциясынын" алкагында чогулушту.

Палестинанын желектерин көтөргөн митингчилер, Израилдин президентинин сапарына уруксат бергендиги үчүн премьер-министр Киир Стармерди сынга алышты.

Чогулгандар Герцогду Газа тилкесинде карапайым тургундардын өлүмүнө себепкер болгон аракеттерди колдоп жатат деп айыптап, британ өкмөтүнөн Израилдин лидерин камакка алуу үчүн ордер берүүнү талап кылышты.

Лондонго үч күндүк сапар жасай турган Израилдин президентинин Стармер, британ парламентинин депутаттары, коомчулуктун өкүлдөрү жана медиа ишмерлери менен жолугушуусу күтүлүүдө.

Сунушталат

Кээ бир британ саясатчылары Стармерди Израилдин Газага чабуулдарынан улам Герцог менен жолугушуудан баш тартууга чакырышты.

Ошондой эле, ондогон британиялык депутаттар премьер-министрге кат жазып, Герцогдун сапарына уруксат берүү чечимине тынчсыздануусун билдиришти.

Митингчилер Палестинага колдоо көрсөтүүчү ураандарды чакырып, "Киир Стармер, сен жашына албайсың; биз сени геноцид үчүн айыптайбыз" деп кыйкырышты.

Алар ошондой эле Газадагы Израилдин чабуулдарына каршы ар кандай плакаттарды көтөрүп чыгышты, айрымдары Герцогду "геноцидчи президент" деп сыпатташты.

