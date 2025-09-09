Аскердик колдоо көрсөткөн куткаруу топтору Пакистандын борборундагы шаардан түн ичинде 100 000ге жакын адамды эвакуациялады. Бул адамдардын айрымдары сел суулары үйлөрүн каптап, айыл чарба жерлерин жок кылгандан кийин чатырларда жана ачык жерлерде аптаптуу ысыкка кабылганын айтышты.
Пенжаб штатынын чыгышындагы Жалалпур Пирвала шаарынан акыркы 24 сааттын ичинде 122 миңден ашуун адам эвакуацияланды, деп билдирди Пенжабдын табигый кырсыктарды башкаруу башкармалыгынын башкы директору Ирфан Али Катхия Көптөгөн адам туугандарына баш калкалоодо, калгандары жардам лагерлеринде калууда.
Катхиянын айтымында, бир нече жумадан бери жааган муссон жамгырлары, капыстан жааган жамгыр жана кошуна Индиядагы дамбалардан чыккан суулар себеп болгон селде өткөн айдан бери Пенжабда 2,2 миллион адам жер которгон. Өткөн айдан бери селден кеминде 61 адам каза болду.
Пенжабдагы башка негизги шаар Мултанда дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлгөндүктөн суу ташкындоо коркунучу бар. Катхия шаарларды коргоо үчүн сууну айыл жерлерине буруу үчүн көзөмөлгө алынган дамбаларды бузууга даярдыктардын жүрүп жатканын айтты.
"Өз убагында эвакуациялоо менен көптөгөн адамдын өмүрүн сактап калдык, бирок кээ бир адамдар суунун айылдарына барганга чейин кетүүдөн баш тартышты", - деди Катхиа, өзгөчө тирүү калгандарды аныктоо үчүн термикалык дрондордун колдонулуп жатканын кошумчалады.
Жоготуулардын арасында ыраазычылык сезими
Катхия 26 райондо 3900дөн ашуун айылдын 23-августтан бери суу астында калганын айтты. Жер которгон жаран Тарик Уллах үй-бүлөсү менен жол боюндагы чатырда жашап жатканын айтып: "Кудайга шүгүр, өмүрүбүз сакталып калды. Үйдү кайра курууга болот, бирок өмүр бир гана жолу берилет", - деди жана Пакистандын Маркази Мусулман Лигасы деген жергиликтүү саясий партиянын өзүнө окшогон үй-бүлөлөргө жардам көрсөтүп жатканын кошумчалады.
Табигый кырсыктарды башкаруу боюнча улуттук башкармалыктын маалыматы боюнча, Индия шейшемби күнү кайрадан дарыя тууралуу маалыматтарын жарыялап, Индия дарыясынын коркунучтуу деңгээлинде экенин жана Пакистандын чек арадагы аймактарын дагы суу каптоо коркунучун туудурганын билдирди.
Июнь айынын аягынан бери өлкө боюнча муссондук сел 900дөн ашуун адамдын өмүрүн алды. Учурда Пенжаб боюнча жардам лагерлеринде болжол менен 80 000 адам жашайт жана өткөн аптада түштүктөгү Синд провинциясында 100 000ден ашуун адам эвакуацияланган.
Синд 2022-жылы Пакистан боюнча 1739 адамдын өмүрүн алган кыйратуучу суу ташкындарынан эң көп жабыркаган аймактардын бири болгон.