НАТОнун башкы катчысы жана Британиянын премьер-министри Украинага аскердик колдоо убадасын берди
Даунинг Стриттеги сүйлөшүүлөрдө аймактык коопсуздук маселелери да каралып, Стармер Израилдин Дохага кол салуусун айыптап, чыңалууну азайтууга чакырды.
10 Сентябрь 2025

Британиянын премьер-министри Кир Стармер шейшемби күнү Лондондо Украинанын Коргоо байланыш тобунун (UDCG) жыйынынан кийин НАТОнун баш катчысы Марк Рюттени Даунинг-стритте кабыл алды.

Даунинг-Стриттин билдирүүсүнө ылайык, лидерлер Дохадагы кырдаалды да талкуулашты. Стармер Израилдин акыркы кол салууну айыптап, аймактагы чыңалуунун мындан ары да күчөшүнө жол бербөөнүн маанисин баса белгиледи.

Эки лидер Украина боюнча фронттогу кырдаалды карап чыгып, Киевге керектүү аскердик мүмкүнчүлүктөрд менен камсыз кылуунун зарылдыгын баса белгилешти.

Рютте Стармерге күндүз өткөн UDCG жыйынындагы сүйлөшүүлөр тууралуу маалымат берди. Союздаштардын "Ыктыярдуу коалициянын" колдоосун күчөтүү аракеттерин ырасташканын билдирди. Эки лидер тең АКШнын салымдарынын коалиция планына интеграцияланышын ыраазычылык менен кубатташты.

Өзгөчө Россиянын президенти Владимир Путинди маанилүү тынчтык сүйлөшүүлөрүнө кирүүгө мажбурлоо үчүн санкциялар менен бирге Москва карата кысымды күчөтүү керектиги тууралуу макулдашышты.

НАТОнун билдирүүсүнө ылайык, Рютте ошол күнү Британиянын коргоо министри Жон Хили, тышкы иштер министри Иветте Купер, Украинанын коргоо министри Денис Шмигал жана Германиянын коргоо министри Борис Писториус менен өзүнчө жолугушуу өткөрдү.

Рютте Британиянын коргонуу чыгымдарын көбөйтүү боюнча убадасын жана анын Украина үчүн коопсуздук кепилдигин иштеп чыгууда Франция менен бирге жетектөөчү ролунан мактоо менен сөз кылды.

