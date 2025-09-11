ДҮЙНӨ
ПКК/ЙПГ террор уюму Сирияда жарандарды бутага алууда
Аль-Кайяриядагы кол салууда бир карапайым тургун каза болуп, ошол эле үй-бүлөдөн эки киши жараланды. Жабыркагандар жакынкы ооруканаларга жеткирилди.
ПКК/ЙПГ террор уюму Сирияда жарандарды бутага алууда
11 Сентябрь 2025

Сирия демократиялык күчтөрүнүн (СДК) атын жамынган ПКК/ЙПГ террордук уюму шаршемби күнү Сирияда жарандарды бутага алып бир киши каза тапты, ошол эле үй-бүлөдөн эки киши болсо жаракат алды.

Сириянын Араб кабар агенттиги (SANA) СДКнын Халептин чыгышындагы Аль-Кафса кыштагынын айланасын миномет менен аткылаганын жана Манбиждин элет жериндеги Аль-Кайярия айылындагы үйлөргө да кол салганын билдирди.

Бул чыңалуу 10-мартта Сириянын президенти Ахмед аль-Шараа менен ПКК/ЙПГ террордук уюмунун жогорку жетекчиси Ферхат Абди Шахиндин ортосунда Сириянын түндүк-чыгышындагы жарандык жана аскерий мекемелерди мамлекеттик башкарууга интеграциялоо, Сирия аймагынын биримдигин ырастоо жана бөлүү пландарын четке кагуу боюнча 10-мартта кол коюлган келишимден кийин күчөгөн.

Бирок бул уюм келишимди бир нече жолу бузду.

Сирия өкмөтү 2024-жылдын 8-декабрында Башар Асаддын режими 24 жыл бийликте тургандан кийин кулатылгандан бери өлкөдө коопсуздукту камсыз кылуу үчүн катуу аракеттерди көрүүдө.

