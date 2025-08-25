ДҮЙНӨ
Израилдин Газадагы соккусунан кеминде төрт журналист набыт болду
Израиль 2023-жылдын 7-октябрында согуш баштагандан бери Газада кеминде 244 журналист жана медиа кызматкери каза тапты.
Газа шаарындагы журналисттер колдонгон чатырдын үстүнө Израилдин соккусунан улам болгон кыйроону медиа өкүлү текшерип жатат, 2025-жылдын 11-августу. / Reuters
25 Август 2025

Израилдин Хан Юнустагы Насер медициналык комплексине жасаган соккусунан төрт журналист, анын ичинде фотожурналисттер Моаз Абу Таха жана Марьям Абу Дакка, палестиналык телеоператор Хосам ал-Масри жана Аль-Жазиранын кабарчысы Мохамед Салама набыт болду.

Бул акыркы окуялар Газадагы журналисттердин зор кыйынчылыктарын дагы бир жолу көрсөтүп, бул аймакты журналисттер үчүн дүйнөдөгү эң кооптуу жерге айлантты.

Дем алыш күндөрү Палестинанын Журналисттер союзу палестиналык телеоператор Халед аль-Мадхундун түндүк Газадагы Зиким аймагында гуманитардык жардам издеп жүргөн жарандарды чагылдыруу учурунда Израилдин ок атуусунан каза болгонун тастыктады.

Бул өлүмдөр 10-августта Газа шаарында Аль-Жазиранын алты кызматкери каза тапкан чабуулдан кийин болду. Израиль бийлиги каза болгондордун бири ХАМАСтын командири деп айтып, бирок эч кандай далил келтирген жок.

TRT World тарабынан жарыяланган маалыматка караганда, Израиль 2023-жылдын 7-октябрында согуш баштагандан бери Израилдин соккуларынан кеминде 244 журналист жана медиа кызматкери каза тапты.

500дөн ашуун журналист жана медиа кызматкери жаракат алып, жер которууга же качууга аргасыз болушту.

Израиль журналисттерди атайылап бутага алууларды четке какса да, Чек арасыз кабарчылар (RSF) жана Эл аралык Журналисттер Федерациясы (IFJ) сыяктуу уюмдар бул окуяларды "журналисттерге каршы болуп көрбөгөндөй зордук-зомбулук" деп айыптап, көз карандысыз эл аралык иликтөөлөрдү талап кылышты.

