Израилдин Башкы штабынын башчысы Эйяль Замир Газа тилкесин басып алуу планы барымтадагылардын өмүрүнө "олуттуу тобокелдиктерди" жаратарын эскертип, жекшемби күнү премьер-министр Биньямин Нетаньяхудан туткундарды алмаштыруу сунушун кабыл алууга үндөдү.
Бул чакырык Израилдеги туткундардын үй-бүлөлөрү жакындарын бошотуу үчүн келишимге жетүү талабын күчөтүп жаткан учурда айтылды.
Газаны басып алуу жана тургундарын башка жерге көчүрүү пландары уланып жатканда бейшемби күнү Нетаньяху бардык туткундарды бошотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү дароо баштоону буйрук кылды.
Нетаньяхунун билдирүүлөрү жаңы шарттар менен келишим түзүүгө аракет кылып жатканын көрсөтүүдө, ал эми ортомчулар Египет-Катар сунушуна анын расмий жообун күтүп жатышат. Бул сунуш Израилдин мурдагы макулдашууларына негизинен шайкеш келип, жакында ХАМАС тарабынан кабыл алынган.
“Учурда келишим бар, аны азыр кабыл алуу керек”, - деди Замир Израилдин 13-каналына берген комментарийинде.
Ал кошумчалагандай, «Армия келишимдин аягына чыгышы үчүн шарттарды камсыз кылды жана чечим эми Нетаньяхунун колунда.
Армиянын башчысы Газа шаарына басып кирүү планы боюнча тынчсыздануусун кайрадан билдирди.
“Армия Газаны басып ала алат, бирок бул операция туткундардын өмүрүнө олуттуу коркунуч жаратышы мүмкүн”, - деди.
Туткундардын үй-бүлөлөрү Замирдин билдирүүлөрүн кубатташты.
Эки этаптуу алмашуу
“Башкы штабдын жетекчиси, 50 туткунду бошотууну жана согушту токтотууну камтыган кеңири макулдашууну талап кылуусу Израиль элинин көпчүлүгүнүн көз карашын чагылдырат”, - деп айтылат билдирүүдө.
Израилдин божомолуна караганда, ХАМАС 50 туткунду кармап турат, алардын ичинен 20сы тирүү, ал эми Тель-Авив 10,800дөн ашуун палестиналыкты камакка алган.
Жума күнү Коргоо министри Исраэл Кац армиянын Газа шаарына басып кирүү пландарын бекитип, оор аткылоо жана калкты көчүрүү убадасын берди.
12-каналдын маалыматына караганда учурдагы сунуш, гуманитардык жардамга мүмкүнчүлүк берүү үчүн чек арага жакын жерде Израилдин кайра жайгашуусу, 10 тирүү туткундун жана 18 израилдиктин сөөгүн палестиналык туткундарга алмаштырылышын көздгөгөн 60 күндүк убактылуу ок атышпоо, ошондой эле туруктуу ок атышпоо боюнча сүйлөшүүлөрдүн жүргүзүлүшүн камтыйт.
Израиль 2023-жылдын октябрынан бери Газада болжол менен 62 700 палестиналыкты өлтүрдү. Аскердик операция ачарчылыкка кабылган аймакты кыйратты.
Өткөн жылдын ноябрында Эл аралык кылмыш соту Нетаньяху жана анын мурдагы коргоо министри Йоав Галлантка Газадагы согуштук кылмыштар жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн камакка алуу ордерлерин чыгарган.
Ошондой эле Израиль аймакка каршы согушунан улам Эл аралык адилет сотунда геноцид доосу менен бетме-бет келүүдө.