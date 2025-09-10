ДҮЙНӨ
Трамп: Нетаньяху Катарга кол салуу чечимин өзү жалгыз кабыл алды
АКШнын президенти анын атайын өкүлү Доханы “өтө кеч” эскерткенин айтты, ал эми Катар кол салууну эгемендикти бузуу катары айыптады.
/ AP
10 Сентябрь 2025

АКШнын президенти Дональд Трамп Израилдин Катарга кол салуусу Вашингтон тарабынан эмес, Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун буйругу менен ишке ашканын билдирди.

Трамп Truth Social платформасында “Бул чечимди премьер-министр Нетаньяху кабыл алган, бул менин чечимим эмес,” - деп жазды.

АКШ лидери: "Мен дароо атайын өкүл Стив Виткоффко Катар тарапка чабуул тууралуу маалымат берүүнү тапшырдым. Бирок тилекке каршы чабуулду токтотууга кеч болуп калды", - деди.

Катардын Тышкы иштер министрлиги Ак үйдүн алдын ала кабар берилген деген дооматтарын четке кагып, АКШнын билдирүүсү жарылуулар башталгандан кийин гана жеткенин айтты.

Доха кол салууну "эл аралык укукту ачык бузуу" жана анын эгемендиги менен коопсуздугуна коркунуч катары айыптады.

Трамп кол салуудан кийин Нетаньяху менен сүйлөшкөнүн жана Израилдин лидери ага “тынчтык орнотууну” каалаганын айтканын билдирди.

Ошондой эле Трамп Катар эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани менен байланышып, мындай окуя кайталанбай турганына ишендиргенин айтты.

"Тынчтыкка жетишүү үчүн биз менен бирге тобокелчиликке барган Катар сыяктуу эгемен жана АКШнын жакын союздашын бир тараптуу бомбалоо Израилдин да, Американын да максаттарына кызмат кылбайт", - деп жазды Трамп Ак үйдүн басма сөз катчысы Каролин Левитттин мурунку билдирүүлөрүн кайталап.

Трамп Мамлекеттик катчы Марко Рубиого Катар менен Коргонуу кызматташтык келишимин бүтүрүүнү тапшырганын жана бул окуядан кийин Вашингтондун мамилелерди бекемдөөгө ниетин көрсөткөнүн айтты.

