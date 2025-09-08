Брюсселде жекшемби күнү он миңдеген адамдар Газада уланып жаткан геноцидге каршы экинчи жолу уюштурулган «Газа үчүн кызыл сызык» аттуу демонстрацияга чыгышты. Алар Бельгияны Израиль менен болгон байланыштарын токтотууга чакырышты.
Жергиликтүү маалымат каражаттарынын айтымында, полиция Брюсселдин Түндүк вокзалына 70 миңдей адам чогулганын жана андан соң Евробиримдик мекемелеринин жанындагы Жан Рей аянтын көздөй жөө жүрүш өткөргөнүн билдирди.
Уюштуруучулар катышуучуларды «палестиналыктарга каршы согуш кылмыштарын колдогон саясатчыларга жана мекемелерге кызыл карточка көрсөтүү» максатында кызыл карточкаларды көтөрүп чыгууга чакырышты.
«Федералдык өкмөт 2-сентябрда Израилге каршы чараларды көрүүнү чечкенине карабастан, бул чаралар Бельгиянын эл аралык милдеттенмелерине дагы деле туура келбейт», – деди уюштуруучулардын бири Лудо Де Брабандер.
Де Брабандер Бельгия "геноцидге шериктештигин токтотуу үчүн чечкиндүү жана комплекстүү чараларды көрүшү керек" деп баса белгиледи.
Демонстранттар Израилге толук аскердик эмбарго киргизүүнү, курал-жарак соодасын жана кызматташууну токтотууну, Палестина аймактарын басып алууга салым кошо ала турган инвестицияга, соодага жана дипломатиялык мамилелерге улуттук тыюу салууну талап кылышты.
Эл аралык тилектештик топтору уюштурган митингге профсоюздар, жөөт жана палестин топтору, жаштар кыймылдары, диний уюмдар, маданий бирикмелер жана кайрымдуулук уюмдарынан турган 200дөн ашык мекеме колдоо көрсөттү.
15-июлда өткөн биринчи «Кызыл сызык» жүрүшүнө болжол менен 100,000 адам катышкан.